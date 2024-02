Diablo 4 Lunares Erwachen: So farmt ihr das Event in unter einer Stunde

In Diablo 4 findet aktuell das „Lunare Erwachen“-Event statt, bei dem ihr euch Belohnungen erspielen könnt. Wie ihr effizient farmt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Am 6. Februar startete das „Lunare Erwachen“ in Diablo 4. Angelehnt an die typischen „chinesischen Neujahrs-Events“ erhaltet ihr während des Events Boni und könnt euch einige Belohnungen erspielen. Ihr sammelt „Gunst der Ahnen“ und könnt damit insgesamt 10 Stufen im Event freischalten, die jeweils zwei Belohnungen enthalten.

Um die Quest zu starten, müsst ihr nach Ked Bardu reisen und dort mit dem NPC Ying-Yue sprechen. Danach könnt ihr auch schon für eure Belohnungen farmen – und das Event in unter einer Stunde abschließen.

Wie farme ich effizient? Um die Belohnungen zu erhalten und die Stufen des Events abzuschließen, müsst ihr „Gunst der Ahnen“ sammeln. Das geschieht, indem ihr die Lunaren Schreine aktiviert und Monster schnetzelt, während die Boni des besonderen Schreines aktiv sind.

Um flott durch das Event zu kommen und euch die Belohnungen einzusacken, gibt es zwei Möglichkeiten. Und um ein wenig Abwechslung beim Farmen zu haben, könnt ihr zwischen ihnen wechseln.

Lunare Schreine in der Oberwelt läutern

Die Lunaren Schreine erscheinen in mehreren Gebieten auf der Map, ihr erkennt sie an dem speziellen Symbol. Erledigt ihr die Aufgabe, die Schreine zu läutern, erhaltet ihr nicht nur Boni, sondern Gaben für den Baum des Flüsterns. Ihr erkennt sie an dem speziellen Symbol auf der Map.

Im ersten Screenshot seht ihr, dass manche Lunaren Schreine in Event-Bereichen, erkennbar an dem roten Kreis, stehen. Hier müsst ihr erst das Event abschließen, um den besonderen Schrein „benutzen“ zu können.

Die Lunaren Schreine haben ein spezielles Symbol auf der Map. Bei den Events mit Lunaren Schreinen ist gut was los. Lunare Schreine haben eine Drachen-Optik. Lunare Schreine können euch Gaben für den Baum des Flüsterns einbringen.

In unserem Fall kam es vor, dass sich trotz Map-Symbol an der Stelle kein Schrein befand, auch nicht in der näheren Umgebung. Darüber berichten auch andere Spieler, wie in etwa Diablo-Experte Rob2628 auf YouTube. Haltet euch nicht zu lange in dem Gebiet auf und wechselt dann lieber in ein anderes.

Je nachdem, auf welchen Lunaren Schrein ihr trefft, können euch verschiedene Boni erwarten. Näheres zu den Boni und dem Event erfahrt ihr in unserem Beitrag:

Dungeons mit dem Affix „Gunst der Vorfahren“

Während des Events könnt ihr Alptraumsiegel für Dungeons und Gewölbe mit dem Affix „Gunst der Vorfahren“ erhalten, einerseits in der „großen erwachten Beute“, die ihr im Event erhaltet, andererseits in den Dungeons selbst, die das Affix besitzen.

Das Affix bedeutet, dass in den Dungeons und Gewölben Lunare Schreine auftauchen und ihr zudem einen Bonus von 10 % auf eure Glyphen-XP erhaltet. Um für das Event zu farmen, solltet ihr euch an diese Siegel halten und andere vorerst ignorieren.

Wenn ihr die Siegel mit dem „Gunst der Vorfahren“-Affix erhaltet, solltet ihr sie also unbedingt nutzen – aber in jedem Fall behalten. Denn laut der Entwickler behalten die Siegel das Affix auch nach dem Event bei (Quelle: news.blizzard.com).

Dungeon mit dem Affix "Gunst der Vorfahren". Alptraum-Dungeons mit dem Affix „Gunst der Vorfahren" beinhalten Lunare Schreine.

Wenn ihr euch an die beiden Möglichkeiten haltet und im Prinzip von Lunaren Schrein zu Lunaren Schrein zieht – auf der Oberwelt und/oder in den Dungeons, könnt ihr bereits in unter einer Stunde mit dem Event durch sein. Beeilen müsst ihr euch aber (noch) nicht, denn das Lunare Erwachen läuft noch bis zum 20. Februar.

Ihr könnt euch beim „Lunaren Erwachen“-Event in Diablo 4 nicht nur Belohnungen erspielen, sondern auch einen Spielertitel. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr hier: Beim Lunaren Erwachen könnt ihr einen versteckten Titel erhalten – So schaltet ihr ihn frei