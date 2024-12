Diablo 4 bringt ein Winter-Event, bei dem ihr Millionen Goblins metzeln sollt – Spieler fragen: Wo sollen die alle sein?

In Diablo 4 ist ein Winter-Event gestartet, bei dem ihr euch dicke Belohnungen sichern könnt. Dafür müsst ihr Millionen Schatzgoblins erledigen – aber Spieler fragen jetzt, wo die alle sein sollen. Das Community-Event kommt nicht besonders gut an.

Was ist das für ein Event? Seit dem 17. Dezember läuft das „Schlittenfahrt in die Hölle“-Event, bei dem etliche Schatzgoblins in Sanktuario spawnen sollen. Metzelt ihr genügend von ihnen, erwarten euch alle möglichen Belohnungen – unter anderem auch Cosmetics und zuletzt ein „Prächtiger Funke“, mit dem ihr Mythic Uniques craftet.

Die Ankündigung kam bei vielen Spielerinnen und Spielern gut an. Manche hofften darauf, dass das Event „ein Testlauf für weitere Community-Events in der Zukunft“ ist. Einen Tag später schlägt die Stimmung jedoch um und das Event bekommt ordentlich Kritik ab. Die Community fragt sich, ob der angekündigte Content überhaupt ins Spiel gekommen ist.

„Es gibt ein Event?“

Was wird kritisiert? Im Grunde alles. Das Winter-Event sollte dafür sorgen, dass etliche Schatzgoblins in ganz Sanktuario spawnen. Das sei jedoch nicht der Fall. Auf Reddit fragen Spieler, wo die ganzen Goblins sein sollen. Einzelne merken an, dass der „Hotspot“ in Nahantu sei – das Gebiet, das ihr nur betreten könnt, wenn ihr eine Edition von dem DLC „Vessel of Hatred“ besitzt.

Auch die Buff-Leiste in Diablo 4 meldet, dass die Goblins vor allem in Nahantu unterwegs sind.

Das Ziel ist es, Millionen von den Schatzgoblins zu metzeln, um Meilensteine freizuschalten, die den Spielerinnen und Spielern Belohnungen einbringen. Unter den Belohnungen befinden sich Ahnengegenstände, Cosmetics und zuletzt ein „Prächtiger Funke“. Was das betrifft, kritisiert die Community, dass es gar keinen Zähler im Spiel gibt. Somit sieht man den Fortschritt nicht und weiß nicht, welchen Meilenstein man bereits erreicht hat – oder bald erreichen wird.

In einem Beitrag auf Reddit fasst PolkSDA das Problem wie folgt zusammen:

Dieses Feiertags-Event ist nutzlos. Keine Schatzbeutel von den Goblins. Keine erhöhte Goblin-Frequenz, die ich erkennen könnte. Community-Progress OHNE jeglichen Zähler, Balken oder Fortschrittsanzeige, um den Progress der Community in Richtung der Belohnungsstufen sichtbar zu machen oder ein Gefühl von Progress zu vermitteln.

Manche Spieler zeigen sich in den Kommentaren verwundert. jaspsev schreibt: „Es gibt ein Event? Ich war eine Stunde online und habe nichts davon bemerkt.“ Andere fragen, ob der Content vielleicht einfach noch nicht live ist. Aber Spieler weisen auf den Buff im Spiel hin, der das Schatzgoblin-Event anzeigt.

Auch einzelne MeinMMO-Nutzer äußern Kritik. Im Artikel zu der Ankündigung des Events schreibt Walez, dass ihn das Event „irritiert“. Es sei nicht erkennbar, dass überhaupt ein „weihnachtliches“ Event stattfinde. Es spawnen gelegentlich ein paar Schatzgoblins, aber es gibt keine Anzeige, wie viele von ihnen schon gemetzelt wurden. „Eine weihnachtliche Ausrichtung, z. B. in Kyovashad, völlige Fehlanzeige“, schreibt er im Kommentar.

Was sagt ihr zum Winter-Event? Habt ihr Spaß dran oder seid ihr auch eher enttäuscht? Oder schaut ihr vielleicht sogar erst zu Season 7 am 21. Januar 2025 wieder rein? Neben dem „Schlittenfahrt in die Hölle“-Event gibt es aktuell auch wieder den „Segen der Mutter“, der euch einen Bonus auf XP und Gold verschafft. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Diablo 4 „Segen der Mutter“-Event: So bekommt ihr mehr XP und Gold