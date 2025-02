Spieler glauben, das große Problem im Endgame von Path of Exile 2 ist tiefgreifender als gedacht

Path of Exile 2 befindet sich noch im Early Access, aber die Spieler haben bereits jetzt ein tiefgreifendes Problem im Endgame gefunden, das sich wohl nicht so leicht lösen lässt.

Um welches Problem geht es? Der Start von Path of Exile 2 im Early Access ist bereits zwei Monate her und die Gamer hatten ausreichend Zeit, um sich das ARPG genau anzusehen. Dabei ist ihnen ein großes Problem aufgefallen, für das es auch keine einfache Lösung zu geben scheint.

Im Endgame von Path of Exile 2 ist der eigene Charakter so stark, dass er wie eine Gottheit alle Feinde mühelos vernichten kann. Die starken Builds von PoE2 ermöglichen den Spielern jeden Widerstand auszumerzen, und zwar so lange, bis der eigene Charakter auf wundersame Art und Weise stirbt.

Hier sieht der Nutzer Difficult_Grass2441 ein Problem (via Reddit), denn die Entwickler von PoE2 wollten eigentlich eine langsamere und schwierigere Erfahrung bieten. Das gelingt auch noch in der Kampagne, verändert sich aber stark bis zum Endgame.

Am Ende des Spiels können die meisten Feinde dem Charakter kaum etwas anhaben und es gibt selten gefährliche Situationen. Wenn ein Abenteurer stirbt, dann entweder an One-Shot-Mechaniken oder an unerklärlichen Dingen. Die Community sieht darin ein tiefgreifendes Problem.

Der große Designfehler von PoE2

Wieso ist das ein tiefgreifendes Problem? Die Community von Path of Exile 2 ist sich nach ihrer zweimonatigen Spielzeit sicher, dass die Entwickler das Problem nicht einfach lösen können. Das Problem setzt sich dabei wohl aus verschiedenen Punkten zusammen, welche die Community auf Reddit zusammenträgt:

Die Sichtbarkeit von Effekten im Spiel ist zu gering

Es gibt zu viele Todes- und Treffereffekte, die Charaktere plötzlich aus dem Leben reißen

PoE2 langsamer zu gestalten hat nur in der Kampagne geklappt, das Endgame fühlt sich an wie im Vorgänger

Die Builds und Klassen sind sehr unausgeglichen, was ihre Stärken und Schwächen betrifft

Die Zufallsfaktoren von den Feinden ergeben manchmal unvorstellbar mächtige Gegner

Bosskämpfe sollten eigentlich so designt sein, dass man sie im ersten Versuch nicht schafft, aber lernt, wie der Kampf funktioniert

Die Bestrafung für den Tod des Charakters wirkt im Zusammenhang mit dem Gamedesign frustrierend

Zusammengefasst ergibt sich ein problematisches Bild. Die interessanten Momente aus der Kampagne, bei der Spieler wirklich um das Leben ihres Charakters kämpfen und Bosse im letzten Atemzug besiegen, verschwinden im späteren Verlauf des Spiels.

Stattdessen wächst der eigene Charakter zum unangefochtenen Gott heran, der gelegentlich an der Achillesferse getroffen wird und einfach umkippt.

Was sagen die Spieler zum aktuellen Stand? Die Spieler sind frustriert von der aktuellen Situation. Sie erklären auf Reddit genau, was sie stört:

„Das ist ehrlich gesagt der große Designfehler von PoE2. Es sollte langsamer sein, damit es keine One-Shot-Mechaniken braucht, um [Spieler] zu töten. Aber das Endgame ist nur wieder PoE1, zurück zu Zoom-Zoom und One-Shots“, findet Isaacvithurston auf Reddit.

„Habe vor ein paar Nächten nach einem dieser [unfairen] Tode aufgehört zu spielen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, dass ich nicht weiß, warum es überhaupt Heiltränke gibt, weil ich entweder volle Gesundheit habe oder tot bin. Es gibt selten ein Dazwischen“, beschreibt Revolutionary-Ice-16 auf Reddit.

Moethelion hat das Kernproblem auf Reddit wohl identifiziert: „Erholung. Das Problem ist die Erholung. Solange Spieler in der Lage sind, ihren Hitpool innerhalb eines Sekundenbruchteils wiederherzustellen, müssen Monster in der Lage sein, den Hitpool des Spielers innerhalb eines Sekundenbruchteils auf null zu bringen, oder das Spiel wird trivial. […]“

Path of Exile 2 befindet sich erst seit zwei Monaten im Early Access. Seit dem Early-Access-Start gab es noch keine tiefgreifenden Änderungen von Gameplay-Systemen. Ob die Entwickler den Gameplay-Loop im Endgame verändern werden, bleibt abzuwarten. Auch über das Handels- und Craftingsystem in PoE2 wird sich immer wieder beschwert: Path of Exile 2 vergrault seine neuen Spieler wegen eines fehlenden Features