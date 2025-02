Path of Exile 2 bestraft den Tod zu hart, hält Spieler davon ab, mehr zu wagen

Path of Exile 2 wollte den Spielern eine härtere Erfahrung bieten, doch die Gamer haben wenig Lust auf die aktuellen Spielmechaniken.

Wie wird der Tod bestraft? In Path of Exile 2 bleibt der Tod eines Charakters nicht unbestraft. Jedes Mal, wenn der eigene Charakter im Endgame von Path of Exile 2 erledigt wird, verliert er 10 % der Erfahrungspunkte des derzeitigen Levels. Das kann je nach Charakter-Level das Ergebnis von mehreren Stunden Grinden sein.

Zusätzlich verliert man auch alle Items, die fallen gelassen, aber noch nicht aufgesammelt wurden sowie alle Items, die noch potenziell hätten gedroppt werden können. Das liegt daran, dass man nach dem Tod des Charakters die Karte nicht mehr betreten darf, mit Ausnahme von Bosskämpfen gegen den schwierigsten Boss im Spiel, Arbiter of Ash.

Bei den Spielern sorgt dieses System nicht gerade für Euphorie, wie ein neuer Beitrag in der Community nun zeigt.

Einfach nur Grinden

Was stört die Gamer? Die Spieler von Path of Exile 2 wollen anscheinend einfach nur grinden und sind nicht an den schwierigen Herausforderungen interessiert. Das zeigt ein neuer Beitrag auf Reddit von Nutzer Dawgin420.

Er kritisiert darin das Endgame von PoE2, das mit den Bestrafungen für das Ableben des eigenen Charakters dafür sorgt, dass niemand sich mehr an Herausforderungen traut. Stattdessen würden die Spieler lieber risikofreie Maps laufen, bei denen sie einfach nur Monster schnetzeln können, ganz ohne Gefahr erledigt zu werden.

Weiter wird dies davon befeuert, dass Spieler Maps wie Breachstones auch für gutes Geld verkaufen können, statt selbst das Risiko einzugehen, auf der Map erledigt zu werden und den Inhalt in Form von Items und Währung zu verlieren.

Für die Abenteurer bedeutet dies in der Praxis, dass Inhalte mit höherem Schwierigkeitsgrad häufig beiseitegelegt werden und die Gamer einfach zum stumpfen und sicheren Grind greifen. Das Ziel der Entwickler, Path of Exile 2 schwieriger zu gestalten, scheint damit also nicht erreicht zu werden, da die Spieler diese Inhalte wohl nicht gerne spielen.

Ist das nur eine Einzelmeinung? Nein, unter dem Post auf Reddit sammeln sich auch viele andere Spieler, die es ähnlich sehen. Der Nutzer lazypanda1 ergänzt den Beitrag auf Reddit mit seiner Erfahrung:

Das stimmt. Das aktuelle System schafft einen Konflikt zwischen Herausforderung und Risiko/Belohnung.

Was die Herausforderung angeht, macht es am meisten Spaß, wenn der eigene Build gerade stark genug ist, um es mit dem Inhalt aufzunehmen. Nicht zu schwach, dass man gleich erledigt wird, aber auch nicht zu stark, dass man den Inhalt trivialisiert. […] Der Verlust der Belohnung führt fast immer zu einer negativen Erfahrung. Je geringer das Risiko, desto mehr Spaß wird erwartet, was zu einer linearen Kurve führt, die von negativ zu positiv verläuft. […] Das heißt, wenn man den Spaß an der Belohnung maximieren will, muss man das Risiko minimieren, was bedeutet, dass man den Inhalt banalisiert und damit jeden Anschein von Herausforderung beseitigt. lazypanda1 auf Reddit

Auch der Nutzer Flying_Mage findet das auf Reddit nicht gut: „Genau das ist so ziemlich der Hauptgrund, warum die Bestrafung für den Tod schlecht ist. Es ermutigt dich, einfache und verwässerte Inhalte zu machen, anstatt saftige und gefährliche. Und das ist langweilig. Und das absolut Letzte, was man als Entwickler tun möchte, ist, sein Spiel langweilig zu machen. […]“

Der Nutzer BigSmols sieht das auf Reddit jedoch anders: „Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass es nicht viel ‚herausfordernden‘ Endgame-Inhalt gibt. Ich werde nur zufällig geoneshottet oder nuke die Feinde weg. Versteht mich nicht falsch, dieses Spiel ist technisch viel anspruchsvoller als die meisten anderen ARPGs, aber das Endgame und die Kampagne fühlen sich wie 2 verschiedene Spiele an.“

In der Kampagne gibt es weniger Strafen für den Tod, weil man die Karte einfach wieder betreten kann. Path of Exile 2 befindet sich weiterhin im Early Access, die Entwickler können an diesem Punkt also nachsteuern und die Mechanik verbessern. Auch eine andere Mechanik muss von den Entwicklern geändert werden, wenn es nach den Spielern geht: Wenn eine Mechanik in Path of Exile 2 bleibt, gibt es zum Release ein großes Problem, glaubt die Community