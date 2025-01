Ein Spieler zerstört Path of Exile 2 mit einem unfairen Build, das jeden Boss hereinlegt

In Path of Exile 2 ist der Kreativität der Spieler keine Grenzen gesetzt. Das zeigt sich jetzt auch im Build eines Spielers, der mal eben das Spiel zerstört hat.

Was ist das für ein Build? In Path of Exile 2 gibt es unzählige starke und skurrile Builds, die um die vielfältigen Fähigkeiten im ARPG herumbauen. Häufig werden dabei Items und Skills taktisch kombiniert, um die Stärken einzelner Fähigkeiten in die Höhe zu treiben.

In diesem Beispiel hat ein Spieler es sich zur Aufgabe gemacht, seine Feinde gar nicht zum Zug kommen zu lassen. Dafür hält er ganz einfach die Zeit für 15 Sekunden an und vermöbelt den Boss ohne Gegenwehr. Ist die Viertelminute abgelaufen, wird der Boss einfach eingefroren und darf sich wieder nicht wehren.

Kombiniert wird das Ganze mit einer Aura der Verlangsamung, die dafür sorgt, dass alle Gegner im Umkreis sich 80 % langsamer bewegen und angreifen können. Hier könnt ihr selbst sehen, wie ein typischer Bosskampf mit diesem Build aussieht:

Unbeliebte Klasse wird OP

Wie funktioniert der Build? Der Build nutzt die Klasse Zauberin samt Aszendent Chronomancer, der bei der Community eigentlich eher als schwach und schwierig zu spielen gilt. Diese Spezialisierung bietet jedoch die einzigartige Fähigkeit, die Zeit für 15 Sekunden anzuhalten.

Für den Build werden dann „Cast on Crit“ in Kombination mit „Frost Wall“ und „Ice Nova“ gewirkt. Der Build setzt weiter auf verschiedene Auren, die Feinde verlangsamen und den Charakter verstärken. Einen ähnlichen Build findet ihr auf pathofexile.com.

Der Spieler, der mit seinem Build jeden Bosskampf mühelos dominieren kann, nennt aber auch die Nachteile seines Charakters. Während Bosse ohne Probleme zu bekämpfen sind, ist der Clearspeed auf den Karten langsamer als bei anderen Charakteren mit Meta-Builds. Er persönlich hat jedoch auch in dieser Disziplin Spaß mit seinem Charakter.

Wie findet die Community den Build? Die Community findet den Build zwar etwas langweilig, weil die Gegner so gar keine Chance mehr haben, manche finden, es sei aber auch nötig, solche Tricks zu verwenden.

Einer davon ist gamesetdev, er schreibt auf Reddit: „Wie langweilig, aber auch notwendig in einem Spiel, in dem Bosse jede Klasse, die keine Betäubungssperre einsetzt, dem Risiko aussetzen, von 1 Shot getroffen zu werden und Stunden des Fortschritts zu verlieren.“

Andere Spieler, wie Am094 auf Reddit, kritisieren den Build dafür, dass er extrem teuer ist, um dieses Power-Level zu erreichen: „Sorry […], aber für 100 Div [Anmerkung der Redaktion: Divine Orb, die gängige Handelsware im Spiel] sollte dieser Build besser One-Shotten.“

Auch wenn es teuer ist den Build auf das gezeigte Niveau zu bringen, zeigt dieses Beispiel erneut, dass Path of Exile 2 den Gamern allerlei Möglichkeiten gibt das Spiel zu überlisten. Trotzdem müssen die Spieler aufpassen, denn eine unaufmerksame Sekunde kann alles kosten: Bester Spieler in Path of Exile 2 passt eine Sekunde nicht auf, verliert alles