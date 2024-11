Diablo 4 bringt mit Season 7 ein Feature, auf das Spieler schon seit Release warten

Seit dem Release fordern die Spieler von Diablo 4 eine Waffenkammer, um Builds bequem wechseln zu können. Das soll mit Season 7 endlich ins Spiel kommen – und viele von euch können es vorher sogar ausprobieren.

Um welches Feature handelt es sich? Schon Diablo 3 hatte das Feature mit der Waffenkammer, und Fans fordern die Funktion für Diablo 4 quasi seit Release. Das Feature ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Builds. Das ist vor allem im Endgame praktisch, wenn man verschiedene Builds für etwa Bosse und die Grube nutzt.

Ein Skill-Loadout ist neben dem Loot-Filter ein Feature, das sich die Spielerinnen und Spieler schon lange für Diablo 4 wünschen. Ein Diablo-Experte vermutete im August 2024, dass die Waffenkammer bereits mit Season 6 kommen könnte, weil ein Symbol darauf schließen ließ. Dabei handelte es sich letztlich aber um den Kleiderschrank, den man über das Charakter-Blatt öffnet.

Im Oktober 2024 hat Community Director Adam Fletcher bereits angekündigt, dass das Waffenkammer-Feature für Diablo 4 in Entwicklung ist. Und im „Campfire Chat“-Livestream verkündeten die Entwickler am 21. November 2024 dann, dass die Funktion in Season 7 tatsächlich ins Spiel kommt.

5 Waffenkammer-Slots pro Spielercharakter

So funktioniert die Waffenkammer: Im Grunde ist die Waffenkammer eine Speicherfunktion für die Builds, die ihr mit einem Spielercharakter spielen wollt. Ihr habt damit die Möglichkeit, Builds zu speichern, zu benennen und zwischen ihnen zu wechseln – ohne das lästige und teure Umskillen.

Die Loadout-Plätze sind Charakter-gebunden. Jeder Charakter hat 5 Plätze für die Loadouts.

In der Übersicht seht ihr Gear, Skills, Paragon-Knoten und Glyphen des gespeicherten Builds.

Das Wechseln der Builds mit verschiedenen Paragon-Knoten und -Brettern kostet kein Gold.

Fehlt ein gespeichertes Item – etwa, weil ihr es verkauft oder zerlegt habt – wird dies in der Vorschau gekennzeichnet.

Ihr könnt in jeder größeren Stadt auf die Waffenkammer zugreifen, aber auch in der Zitadelle, am „Flüsternden Baum“ und am Übungsplatz in Kyovashad.

Die Waffenkammer in Diablo 4. Quelle: Blizzard

Wann kann ich die Waffenkammer testen? Um das neue Feature zu testen, wird es auf dem Testserver zur Verfügung stehen. Ab dem 3. Dezember soll laut Blizzard der PTR zu Season 7 für alle Spielerinnen und Spieler starten, die Diablo 4 auf Battle.net besitzen. Dort könnt ihr nicht nur zum ersten Mal auch saisonale Features testen, sondern auch die Waffenkammer. Adam Fletcher weist im Livestream allerdings darauf hin, dass die Funktion auf dem PTR keinen Controller-Support haben wird.

Auf dem PTR könnt ihr euch ab dem 3. Dezember einen Eindruck von der neuen Waffenkammer verschaffen. Dort habt ihr außerdem die Möglichkeit, zum ersten Mal saisonale Inhalte zu testen. Die Patch Notes zum PTR sollen ab Mittwoch, den 27. November, zur Verfügung stehen.

