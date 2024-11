Diablo 4 sorgt mit Season 7 dafür, dass ihr eure Zeit nicht immer wieder mit derselben Quest verschwendet

In Diablo 4 schaltet jede Klasse eine besondere Mechanik mit einer Quest frei. Diese Klassenquest empfinden viele Spieler als lästig, aber für Season 7 plant Blizzard Änderungen, um das Ganze angenehmer zu gestalten.

Eine große „Quality of Life“-Änderung, die Blizzard für Season 7 geplant hat, bezieht sich auf die Klassenquest, die ihr in Diablo 4 erledigen müsst. Ihr erhaltet die Klassenquest auf einem gewissen Level und schaltet damit eine besondere Mechanik frei – etwa den Golem mit dem Totenbeschwörer oder die Verzauberungsplätze mit der Zauberin.

Das ist das Problem an der Quest: Aktuell ist es so, dass ihr die Klassenquest jedes Mal erledigen müsst, wenn ihr eine Klasse levelt. Und zwar selbst dann, wenn ihr sie bereits in einer vorigen Season gespielt habt – oder mehrere Spielercharaktere derselben Klasse innerhalb der Season. Ab Season 7 soll das vereinfacht werden.

Was soll geändert werden? Im „Campfire Chat“-Livestream erklärten die Entwickler am 21. November 2024, dass sie eine Änderung für die Klassenquests in Diablo 4 für Season 7 geplant haben. Dann braucht ihr die spezielle Quest nur noch einmalig abzuschließen, um sie dauerhaft für die jeweilige Klasse freizuschalten. Wer möchte, kann die Klassenquest aber auch weiterhin erledigen.

Game-Designer Charles Dunn erklärt im YouTube-Stream:

Für Spieler, die das bereits abgeschlossen haben: Ihr müsst euch zunächst mit diesem Charakter einloggen, um die Freischaltung für euren gesamten Account zu aktivieren. Sobald das erledigt ist, wird jede neue Zauberin, die ihr erstellt, den ersten Verzauberungsplatz sofort freischalten, sobald sie Level 15 erreicht. Der zweite Platz wird dann bei Level 30 freigeschaltet. Für jede Klasse ist das genaue Level unterschiedlich, da es davon abhängt, wann diese Mechanik normalerweise freigeschaltet würde. Ihr müsst jedoch nicht die gesamte Questreihe erneut durchlaufen. Aber für diejenigen unter euch, die diese Quests gerne spielen, wird es eine ziemlich attraktive Belohnung geben, falls ihr euch dafür entscheidet, sie zu machen. Die Mechanik steht euch jedoch direkt zur Verfügung.

Das soll dann in etwa wie mit den Altären von Lilith funktionieren, merkt Design Director Colin Finer an. Die „sammelt“ ihr einmal ein und schaltet sie für alle Spielercharaktere auf dem Realm frei. Finer ergänzt, dass ihr euch sowohl mit dem saisonalen Charakter für die Freischaltung einloggen könnt als auch auf dem ewigen Realm.

„Klassenquests sind eine sinnlose Zeitverschwendung“

Was sagt die Community dazu? Auf Reddit schreibt Esoteriqism in seinem Beitrag, dass diese Änderung zwar klein, aber bedeutend ist. Er sei froh, dass er die Klassenquest dann nicht mehr mehrfach erledigen muss, um Theory-Crafting für seine Charaktere zu machen.

Die Stimmung in dem Thread zeigt, dass die Änderung bei der Community gut ankommt. ZebraSandwich4Lyf schreibt: „Ja, das ist eine großartige Änderung. Die Klassenquests sind eine sinnlose Zeitverschwendung. Es war echt nervig, sie mehrmals machen zu müssen.“

Mehrere Nutzer merken an, dass die Klassenquest der Druiden besonders nervig sei. So schreibt Hvanderw: „Aus irgendeinem Grund will ich immer [Druiden] spielen, aber ich hasse es, den Stützpunkt zu säubern, dann die Quest zu machen und schließlich alles freizuschalten. Einfach grauenhaft.“

Und auch Hardcore-Spieler begrüßen die „Quality of Life“-Änderung. Banhammer300 merkt an, dass er die Klassenquest des Geistgeborenen in dieser Season bereits 7-mal abgeschlossen habe – zwischen den ganzen Todesfällen seiner Spielercharaktere. Und Sjwt schreibt: „Für HC-Spieler ist das eine große Änderung. Ich persönlich liebe es.“

In den Kommentaren merken einzelne Nutzer zudem an, dass man mit einem neuen Feature bald gar keine neuen Spielercharaktere mehr erstellen muss, um Theory-Crafting zu betreiben. Manche Spieler erstellen mehrere Charaktere in einer Season, um verschiedene Skills und Builds zu testen. Doch mit einer neuen Funktion könnt ihr ab Season 7 endlich einfach zwischen Builds wechseln. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Diablo 4 bringt mit Season 7 ein Feature, auf das Spieler schon seit Release warten