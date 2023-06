Diablo 4: Golem beschwören – So nutzt ihr die Fertigkeit richtig

Wir haben euch in einem kurzen Video 5 Prominente und ihre Auftritte in Videospielen zusammengefasst.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Der Totenbeschwörer ist besonders im Early Game von Diablo 4 extrem stark, verliert mit der Zeit aber etwas an Wirkung und steht in vielen Tierlisten ganz unten: So auch in der Klassen-Tierlist von MeinMMO .

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Die großen Helferlein können auch down gehen. Um den Golem wieder auf das Schlachtfeld zu bringen, braucht ihr jedoch nichts zu machen. Nach 20 Sekunden kehrt euer Freund zurück und wirft sich wieder in den Kampf.

Habt ihr die Quest erledigt, öffnet wieder das Buch der Toten und wählt einen Golem-Typen aus. Jetzt geht in euren Skillbaum und wechselt zu „Fertigkeitzuweisung“. Schiebt den Skill in eure Skillleiste und schon erscheint der Golem – ihr braucht dafür nichts zu drücken.

Mit dem Erreichen der Stufe 25 vom Totenbeschwörer könnt ihr euch den Golem in Diablo 4 holen. Doch wie aktiviert ihr die Fertigkeit und was solltet ihr beachten? MeinMMO hat Tipps.

Insert

You are going to send email to