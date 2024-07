Diablo 4: „Bekomme jedes Mal einen Dopaminrausch“ – Season 4 macht Items so gut, dass Spieler ständig protzen müssen

Mit Season 4 wurde das Loot-System in Diablo 4 überarbeitet und Drops sind seitdem insgesamt besser. Viele Spieler freuen sich über ihre starken Items und protzen damit auf Reddit.

Was macht Season 4 besser am Loot? Das Loot-System in Diablo 4 stand lange in der Kritik. Die vielen Affixe haben es kompliziert gemacht und waren gleichzeitig verwirrend und langweilig. Der Titel von Season 4 lautet „Loot Reborn“ (auf Deutsch: „Frische Beute“).

Passend dazu haben die Entwickler das gesamte Loot-System von Diablo 4 überarbeitet:

Items und ihre Funktionen sind leichter zu verstehen, Loot fühlt sich besser an.

Es gibt weniger (nutzlose) Item-Drops, dafür sind sie qualitativ besser – und vor allem passend zu eurer Klasse.

Es gibt einen kleineren Pool an Affixen, doppelte oder bedingte Effekte wurden entfernt, die Gesamtwerte der Affixe sind erhöht.

Und durch die neuen Crafting-Systeme Härtung und Vollendung haben Spieler die Möglichkeit, ihre Ausrüstung an ihre Builds anzupassen und regelrecht God Rolls zu bauen.

Das Ziel der Entwickler sei es gewesen, dass sich Spielerinnen und Spieler mehr über Loot-Drops freuen können. Und ein Blick in das Subreddit zu Diablo 4 zeigt aktuell: Die Spieler freuen sich tatsächlich so über ihre Drops, dass sie regelrecht damit protzen.

Spieler teilen ihre Freude über starken Loot mit Gleichgesinnten

Womit protzen Spieler? Im Subreddit von Diablo 4 finden sich aktuell jeden Tag neue Beiträge, in denen Nutzerinnen und Nutzer ihre neusten Drops und stärksten Items präsentieren. So zeigt „OldManShifty“ auf Reddit seine legendären Stiefel, die er mit den 12 Stufen der „Vollendung“ verbessert hat.

Die Stiefel besitzen einen Bonus auf Geschicklichkeit und Rüstung. Dazu kommt ein Plus von satten 48,6 % auf Bewegungsgeschwindigkeit als „großes Affix“ – also ein Affix, das 1,5-mal so stark ist. Im Titel seines Beitrags schreibt er: „Jedes Mal, wenn ich das ansehe, bekomme ich einen Dopaminrausch.“ Im Kommentar merkt „bbressman2“ an, man hätte sie „Stiefel der blendenden Geschwindigkeit“ nennen sollen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

In einem anderen Reddit-Beitrag präsentiert „itsragingnight“ sein zweihändiges Schwert. Es besitzt gleich drei „größere Affixe“: Stärke, maximales Leben und kritischer Trefferschaden. Er schreibt: „Ein Hoch auf die Grube für diesen Drop.“

Und „Admirable-Spring3165“ merkt im Subreddit an, dass die Season zwar „fast vorbei“ sei, aber er sei so froh darüber, das Uber Unique Tyraels Macht gefunden zu haben. Tyraels Macht gehört zu den seltensten Items im Spiel. Den einzigartigen Brustschutz können alle Klassen ausrüsten.

Manchmal können Items den Tag oder sogar die ganze Woche retten. So schreibt „p0rkch0pexpress“ in seinem Beitrag auf Reddit, er habe eine miese Woche, aber „dieser Typ“ habe das gedreht. Dazu zeigt er das Unique „Gewand des Unendlichen“, das Zauberer ausrüsten können.

Warum teilen die Spieler das dort? In dem Subreddit von Diablo 4 treffen schlichtweg Gleichgesinnte aufeinander. Die einen freuen sich für die starken Drops, andere sind vielleicht auch ein wenig neidisch. Aber viele teilen die Leidenschaft für mächtigen Loot und können zusammen darüber „nerden“.

So zeigt der Nutzer „walkhardd“ seine Harlekinskrone auf Reddit, weil er sie jemandem zeigen wollte – seine Frau interessiere sich nicht dafür. Die Harlekinskrone ist ein Uber Unique und zählt zu den seltensten Items in Diablo 4. Den Kopfschutz können – so wie auch Tyraels Macht – alle Klassen verwenden.

Viele Spielerinnen und Spieler farmen in Diablo 4 bestimmte Uniques oder Uber Uniques bei Bossen, um das meiste aus ihren Builds herauszuholen. Die Uber Uniques haben feste Aspekte und Affixe und sind die seltensten Items in Diablo 4. Wer sie finden will, braucht somit eine ordentliche Portion Glück. Manche investieren obendrauf richtig viel Zeit, um sie zu farmen. Aber ein Spieler hat sogar zwei Ubers in kurzer Zeit bekommen – und ein Entwickler beneidet ihn darum.