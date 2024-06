Tyraels Macht ist eines der seltensten Items in Diablo 4 – So bekommt ihr es

In Diablo 4 gibt es besonders seltene, einzigartige Items – die Uber Uniques. Eines davon kam in Season 4 dazu: Tyraels Macht. Wir zeigen euch, wie ihr den Brustschutz bekommt und was ihn ausmacht.

Was ist Tyraels Macht? Bei Tyraels Macht („Tyrael’s Might“) handelt es sich um einen Brustschutz, den einige vielleicht noch aus Diablo 2 oder 3 kennen. Das Uber Unique ist eines von 12 Ubers, die in Season 4 von Diablo 4 hinzukamen.

Tyrael spielt dazu in der Geschichte von den Diablo-Spielen eine wichtige Rolle.

Was kann Tyraels Macht? Alle fünf Klassen können den Brustschutz ausrüsten und er hat als Eigenschaft, ein göttliches Sperrfeuer zu entfesseln, wenn ihr über volles Leben verfügt. Das fügt Gegnern Schaden zu. Der Brustschutz eignet sich in etwa für Builds, die mit einer Barriere oder „Fortify“ („Stählung“) spielen. Zudem besitzt er mehrere defensive Boni.

Das Uber Unique Tyraels Macht in Diablo 4. Quelle: wowhead.com

Dazu gibt euch der Brustschutz einen Bonus auf folgende Stats:

Widerstand gegen alle Schadensarten

max. Widerstand gegen alle Schadensarten

Schadensreduktion

alle Werte

Mit einem vergangenen Patch erhielten verschiedene Uniques und Uber Uniques einen Buff – und so auch Tyraels Macht. Der Schaden des „Göttlichen Sperrfeuers“ wurde um 100 % erhöht.

Um zu erkennen, welches Item besser ist, solltet ihr zwei Einstellungen in Diablo 4 aktivieren:

Tyraels Macht gezielt farmen

Wo finde ich Tyraels Macht? Um das Uber Unique gedroppt zu bekommen, könnt ihr euer Glück bei den Bossen Duriel und Andariel versuchen. Sie haben beide eine Chance, Uber Uniques fallenzulassen, wenn ihr sie besiegt und eignen sich somit dafür, Uniques und Uber Uniques gezielt zu farmen.

Dazu ist es möglich, Ubers auch außerhalb von den beiden Bossen als Loot-Drop zu erhalten – das ist aber sehr selten der Fall.

Ihr könnt das Uber Unique Tyraels Macht mittlerweile außerdem selbst beim Alchemisten eures Vertrauens in Diablo 4 herstellen. Dafür benötigt ihr allerdings „Prächtige Funken“ und schlappe 50 Millionen Gold. Woher ihr die Funken bekommt und was ihr damit alles craften könnt, erfahrt ihr hier: Diablo 4: Prächtige Funken herstellen – So craftet ihr Uber Uniques damit