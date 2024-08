Diablo 4: Uniques sollen in Season 5 alle Regeln der Itemization brechen und absurde Builds erlauben

Mit Season 5 schraubt Blizzard an allen Uniques in Diablo 4, um sie wieder stärker zu machen. Experten loben die Änderungen und meinen: Da ist „richtig verrücktes Zeug“ dabei.

Am 6. August startet Season 5 in Diablo 4 und bringt neue Uniques und Legendarys ins Spiel. Dazu überarbeiten die Entwickler die Uniques, die es bereits im Spiel gibt und Uber Uniques werden zu Mythic Uniques. Im vergangenen YouTube-Livestream erklärten die Entwickler von Diablo 4 am 1. August, dass nahezu jedes Unique in Season 5 ein Update erhält. Und die Updates seien „ziemlich dramatisch.“

Uniques sollen die Regeln brechen und Effekte erlauben, die sonst nicht möglich sind. Die Entwickler wollen das Thema und die Fantasie der Uniques durch ihre Stats und Effekte hervorheben, um etwas Besonderes zu schaffen.

Was wollen die Entwickler ändern? Die Überarbeitung der Uniques findet laut Lead Class Designer Adam Z. Jackson an verschiedenen Stellen statt:

Die Stärke der Werte von Uniques ist generell höher, Werte sollen jede Regel brechen.

Wesentliche Werte eines Uniques können etwas sein, das nichts mit der Kategorie zu tun hat. In etwa Stiefel, deren Werte nichts mit Bewegung zu tun haben.

Uniques brechen „Slot-Regeln“, etwa Bewegungsgeschwindigkeit auf Bögen oder Abklingzeitreduktion auf Waffen.

Uniques können viel höhere potenzielle Werte haben.

Uniques können jetzt Härtungs-Affixe haben.

Einzelne Effekte können so mächtig sein, dass sie die gleichen Auswirkung haben, wie ein legendärer Aspekt auf einem Item – das kann enormen Einfluss auf Builds haben.

Uniques können nach wie vor nicht mit dem Crafting-System „Härtung“ verbessert werden, aber sie können bereits Härtungs-Affixe besitzen. Das bedeutet, dass sie nach wie vor feste Affixe haben, das können aber auch welche sein, die es sonst durch Härtungs-Rezepte gibt. Dadurch sollen Uniques mit starken gehärteten Items mithalten können. Zuvor wurde kritisiert, dass Uniques „nutzlos“ und andere Items viel besser sind.

Überarbeitung ermöglicht „verrückte Builds“

Was sagen Experten zu den Build-Optionen? Content Creator Rhykker sagt in seinem YouTube-Video, er liebt diese Änderungen an den Uniques. Seine größte Kritik sei nach Release immer gewesen, dass Items und besonders Affixe nicht aufregend genug seien. „Langweilige, verwirrende Affixe“ waren auch ein Kritikpunkt der Community.

Das „Härten“, das mit Season 4 ins Spiel kam, helfe hier enorm, meint Rhykker – und jetzt füge man Uniques genau diese coole Stats hinzu. Der Content Creator findet, daraus ergeben sich interessante Build-Optionen. Für ihn sei das die „Season der Uniques.“

Ferner sagt Rhykker:

Ich bin wirklich aufgeregt, wenn ich mir diese Uniques ansehe und über die Möglichkeiten für Builds nachdenke. Sie sind spaßig, sie sind geschmackvoll und sie machen mich richtig gespannt. Ich bin wirklich froh, dass sie nicht einfach den einfachen Weg gegangen sind, und uns Uniques härten lassen, sondern stattdessen jedes Unique in etwas Cooles und Aufregendes umgewandelt haben. Jetzt müssen wir sehen, wie sie alle in die Meta passen.

Diablo-Experte wudijo merkt in seinem YouTube-Video an, die Updates an den Uniques beinhalten „ziemlich verrücktes Zeug.“ Besonders ein paar Mythic Uniques sind „ziemlich kaputt“ (im Sinne von mächtig) nach den Änderungen. Er empfindet die Updates an den Uniques als großartig. Er meint, es wird sehr mächtige Builds geben, aber jede Klasse wird ein paar starke Builds haben.

Vor allem die Harlekinskrone und Tyraels Macht sind „verrückt“, meint wudijo. Von den Änderungen an dem Brustschutz „Tyraels Macht“ können seiner Meinung nach insbesondere Barbaren und Jägerinnen profitieren. In einem Post auf X schreibt wudijo, der Brustschutz sei der Gewinner der Überarbeitungen in Season 5.

In einem Livestream auf Twitch äußerte Diablo-Experte Raxxanterax, die Updates an den Uniques ändern, wie passive Skills und auch Klassen-Mechaniken miteinander interagieren. Es könnte Spaß machen, „verrückte Builds“ damit zu erstellen. Besonders ein Mythic Unique kommt mit seinen Änderungen richtig gut bei der Community an. Schon vorher gehörte es zu den mächtigsten Items im Spiel. Mehr dazu lest ihr hier: Season 5 von Diablo 4 ändert alle Uniques, das stärkste wird noch stärker