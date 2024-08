Season 5 von Diablo 4 ändert alle Uniques, das stärkste wird noch stärker

In Diablo 4 steht die neue Season an und damit zahlreiche Änderungen an den Items. Die Uniques erhalten alle ein Update, so auch die begehrten Uber Uniques. Und die Harlekinskrone ist damit noch stärker als vorher.

Am 6. August startet Season 5 in Diablo 4 und bringt nicht nur eine neue Endgame-Aktivität ins Spiel, sondern auch eine Überarbeitung aller Uniques und Uber Uniques. Auch die starke Harlekinskrone wird aktualisiert.

Die Harlekinskrone ist ein Kopfschutz, der von vielen Spielerinnen und Spielern auch „Shako“ genannt wird. Dabei handelt es sich um ein Uber Unique, also um eines der seltensten Items in Diablo 4. Sie hat feste Eigenschaften und gilt als der beste Kopfschutz für so gut wie jeden Build in Diablo 4. Alle fünf Klassen können den Kopfschutz ausrüsten.

Mehr zu Season 5 und der neuen Endgame-Aktivität erfahrt ihr in dem Video:

Ermöglicht „lächerlich hohe“ Abklingzeitreduktion

Was ändert sich an der Harlekinskrone? In einem Blogpost erklärt Blizzard, dass sie alle Uniques in Diablo 4 mit Season 5 aktualisieren. Im Zuge dessen präsentieren sie einen Screenshot, auf dem das Uber Unique „Harlekinskrone“ zu sehen ist.

Der „neue“ Kopfschutz hat folgende Stats:

+maximales Leben

+Ressourcenmaximum

+Rüstung

+Abklingzeitreduktion

Dazu gibt euch der Kopfschutz einen Bonus auf Schadensreduktion und ganze 4 Ränge auf all eure Skills. Nachfolgend seht ihr den alten Kopfschutz links und den „neuen“ rechts auf den Bildern:

Die Harlekinskrone in Season 4 von Diablo 4. Die Harlekinskrone nach dem Update in Season 5. Quelle: Blizzard

Wie reagiert die Community auf die Änderungen? Diablo-Experte wudijo nennt die aktualisierte Harlekinskrone ein „absolutes Biest“ in seinem YouTube-Video. Er meint, wenn man den Kopfschutz mit dem Crafting-System „Vollendung“ verbessert und Abklingzeitreduktion als „Greater Affix“ (also 1,5x so stark) hat, könnte man den Wert auf 54 % steigern – und das sei „wild“.

Die Änderungen an der Harlekinskrone werden in einem Beitrag auf Reddit diskutiert. „DreadfuryDK“ schreibt im Kommentar: „50 % Abklingzeitreduktion [die man erreichen könnte] ist lächerlich hoch […], aber ein Item wie dieses sollte vollkommen verrückt sein. Natürlich war es das schon vorher, aber jetzt ist es einfach… extra verrückt.“ Auch „Mephistito“ findet: „Das Ding ist jetzt total verrückt.“

Und „CruyffsLegacy“ meint: „Das ist ein ziemlich bedeutendes Upgrade. […] Ich würde auch argumentieren, dass die neuen Affixe erheblich stärker sind. […] die Rüstungserhöhung bedeutet, dass man nur noch ein einziges Rüstungs-Affix auf einem anderen Ausrüstungsgegenstand vom Cap entfernt ist.“

Die Harlekinskrone gibt euch ohne Verbesserung einen Bonus von 2.500 Rüstung – zusätzlich zu den 1.156 Rüstung, die der Kopfschutz generell hat. Das Rüstungs-Cap liegt in Diablo 4 bei 9.230.

Was ändert sich noch an den Uniques? Auch die anderen Uniques und Uber Uniques erhalten ein Update. Uber Uniques werden zu Mythischen Uniques und sind dann lilafarben. Die Entwickler schreiben in ihrem Blogpost, dass sie Uniques in der Saison der Höllenhorden wieder besonders machen wollen. Sie sollen am besten für die Fertigkeiten sein, die sie in den entsprechenden Builds unterstützen.

Damit wollen sie außerdem gewährleisten, dass Uniques mit Items mithalten können, die durch das Härten mächtig werden. Zuletzt haben Spielerinnen und Spieler kritisiert, dass Uniques nutzlos sind, wenn man sie mit den verbesserten Items vergleicht: Diablo 4: Spieler sagen: Die „besten“ Items sind nutzlos geworden, alles andere ist besser