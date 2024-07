In Diablo 4 bringt die Season 5 gleich 50 neue Uniques und legendäre Items – Außerdem ändert Blizzard fast alle Uniques

Was verändert sich bei den „Uber“-Uniques? Die „Uber“-Uniques bekommen einen neuen Namen. In Zukunft werden sie Mythic Uniques genannt. Außerdem wird es leichter werden diese zu sehen, denn sie erhalten einen Lichtstrahl, der sie klar zum Vorschein kommen lässt und dafür sorgen soll, dass ihr sie nie verpasst.

Was ändert sich bei den Uniques? Mit der neuen Season ändert Blizzard fast alle Uniques des Spiels. Die Entwickler möchten, dass sich die Uniques wieder besonders anfühlen und buffen deshalb alle von ihnen. Einige Beispiele sind schon bekannt (via PCGamer.com ):

Worum geht es in der neuen Season? Die neue Season von Diablo trägt den Namen „Season of the Infernal Hordes“ und schickt die Spieler in den Kampf gegen Gegner aus der Hölle.

