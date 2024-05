Diablo 4: Spieler sagen: Die „besten“ Items sind nutzlos geworden, alles andere ist besser

Mit Season 4 kam ein neues Crafting-System in Diablo 4 und damit ganz neue Möglichkeiten, Items zu verbessern. Einige Spieler meinen nun: Dadurch sind sie sogar noch besser als Uniques.

Seit dem Start von Season 4 gibt es neue Crafting-Systeme in Diablo 4: Härtung („Tempering“) und Vollendung („Masterworking“). Die Härtung ermöglicht es, einem Item zwei weitere Affixe hinzuzufügen. Das reicht dafür, dass manche Spielerinnen und Spieler ihre Uniques dafür ablegen.

Warum sind Uniques „nutzlos“? Einzigartige Items (Uniques) droppen zwar mit besonderen Affixen und Aspekten, die es bei anderen Items nicht gibt, können aber nicht „gehärtet“ und mit weiteren nützlichen Affixen versehen werden.

Auf Reddit schreiben Spieler, dass Uniques zwar Spaß bringen können, aber ein zu großer Kompromiss seien. Andere meinen: Immerhin kann man sie für gutes Gold verkaufen, denn daran mangelt es vielen in Season 4. Auch MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist arm wie eine Kirchenmaus.

„Man sollte Uniques für das ‚Härten‘ zulassen“

Was sagen die Spieler genau zu den Items? Auf Reddit schreibt „Numerous_Money4276“ am 21. Mai, Uniques scheinen jetzt „wirklich schwach zu sein.“ Zwar fügen sie interessante Mechaniken hinzu, können aber nicht verwendet werden, weil der Kompromiss schlichtweg zu groß sei.

Und „Loadingexperience“ merkt auf Reddit an, sie bringen ungefähr 200.000 beim Händler ein, das helfe beim Gold farmen. Blizzard hat zwischendurch einen Patch aufgespielt, um das „Goldproblem“ anzugehen, löste damit aber nur eine Kleinigkeit.

In einem anderen Reddit-Beitrag schreibt „OwnAcanthocephala438“, man sollte Uniques für das „Härten“ zulassen. Weiter schreibt er, angesichts der Stärke der Tempered-Affixe sei es „wirklich schwierig, die Verwendung von Uniques zu rechtfertigen.“ Gehärtete Affixe hinzuzufügen, würde mehr ermutigen, die Uniques in mehr Builds zu integrieren. Dagegen meint „elgosu“, das „Härten“ würde sie „weniger Unique“ machen.

„Sie haben Uniques in dieser Season im Grunde nutzlos gemacht“

Was sagen Diablo-Experten? Auch Diablo-Partner „Chronikz“, der hinter den Minion-Builds von maxroll.gg für Totenbeschwörer steckt, äußerte im Livestream auf Twitch am 18. Mai, Uniques seien in Season 4 „schlecht“, da man sie nicht härten kann. Und das Härten sei „unglaublich stark.“ (Quelle: Twitch, Timestamp: 02:43:45).

Im Grunde habe man Uniques in der Season „nutzlos“ gemacht. Nur Uber Uniques seien noch stark. Chronikz merkt aber auch an, dass es durchaus Uniques gebe, ohne die manche Builds nicht funktionieren, wie in etwa „Sturmgebrüll“ für Druiden-Builds. Er rät dazu, Uniques zu verkaufen, aber je eine gute Version zu behalten, falls ein „broken Build“ komme, den man spielen will.

Was denkt ihr über Uniques in Season 4 von Diablo 4? Nutzt ihr sie weiterhin, weil sie doch ganz gute Affixe und Aspekte haben, oder bleibt ihr bei euren „gehärteten“ Legendarys? Was das neue Crafting-System betrifft, solltet ihr eine bestimmte Reihenfolge bei der Verwendung der Features beachten. Diese sind eigentlich super, aber wenn ihr Items in der falschen Reihenfolge verbessert, werft ihr ziemlich buchstäblich Gold weg – und vermutlich auch starke Items.