Diablo 4: Alle 15 neuen Uniques in Season 5 mit Effekten

In Season 5 zieht neuer Content in Diablo 4, aber auch zahlreiche neue Uniques für alle Klassen. Welche das sind und was sie können, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Am 6. August startet Season 5 und bringt neuen Content und einige Änderungen in Diablo 4. Unter anderem erwartet euch:

eine neue Season-Mechanik: Höllenbreschen-Dungeons, die an den „Dopamin-Tunnel“ erinnern und sich zum Farmen von XP, Ruf und Gear eignen. Sie sind bereits ab Weltstufe 1 verfügbar und bereiten euch auf die neue Endgame-Aktivität vor.

die neue Endgame-Aktivität „Infernal Hordes“, in der ihr gegen Monster-Wellen kämpft. Sie ist auf den Weltstufen 3 und 4 verfügbar.

eine Überarbeitung aller Uniques in Diablo 4: Blizzard will in der „Saison der Höllenhorden“ Uniques wieder außergewöhnlich machen, um alle Builds im Spiel in ihrer Stärke anzugleichen.

Obendrauf kommen zahlreiche neue Uniques ins Spiel. Neue Uber Uniques, die fortan Mythic Uniques heißen und lilafarben sind, hat Blizzard bisher nicht angekündigt. Wir fassen nachfolgend alle neuen Uniques und ihre Effekte zusammen.

Diablo 4: Alle Uniques aus Season 4 in der Übersicht

Welche neuen Uniques kommen dazu? Ihr findet nachfolgend die neuen Uniques, die alle fünf Klassen ausrüsten können, aber auch klassenspezifische Uniques. Zudem gehen wir auf ihre Affixe und Aspekte ein. Sobald wir Infos zu den genauen Fundorten haben, ergänzen wir sie in der Liste. Laut maxroll.gg droppen einige davon vor allem in den Höllenhorden.

Uniques aus Season 5 für alle Klassen

Krone von Lucion – Kopfschutz maximales Leben Glückstrefferchance Widerstand gegen Schatten Abklingzeitreduktion Aspekt: Jedes Mal, wenn Ihr eine Fertigkeit mit Ressourcenkosten einsetzt, erhaltet Ihr [X]%[x] erhöhten Schaden und die Ressourcenkosten werden 4 Sekunden lang um X %[+] erhöht, bis zu 5 Mal stapelbar.



Ausdauender Glaube – Handschuhe alle Werte maximales Leben Abklingzeitreduktion erhaltene Heilung Aspekt: Verliert Ihr mindestens X % Eures maximalen Lebens auf einmal, wird der Schaden stattdessen auf die nächsten 2 Sekunden verteilt und um [X]%[x] reduziert.



Splitter Verathiels – 1H-Schwert Schaden alle Werte max. Ressource Angriffsgeschwindigkeit für Basis Ränge für Basis-Skills Aspekt: Basis-Skills verursachen [X]%[x] erhöhten Schaden, kosten aber zusätzlich 25 Primärressource.



Rakanoths Wache – Stiefel Bewegungsgeschwindigkeit nichtphysischer Schaden Widerstand gegen alle Schadensarten Abklingzeitreduktion Aspekt: Wirkt Ihr eine Fertigkeit mit Abklingzeit, explodiert Ihr und verursacht X Feuerschaden.



Locrans Talisman – Amulett Widerstand gegen alle Schadensarten alle Werte max. Ressource kritischer Trefferschaden Widerstand gegen alle Schadensarten Aspekt: Eure Fertigkeiten erhalten einen Bonus von [X]%[+] auf die Chance auf einen kritischen Treffer pro Punkt Primärressource, die Ihr besitzt, bis zu [X]%[+]. Jeder Punkt Primärressource über 100 gewährt stattdessen X%[x] Schaden durch kritische Treffer.



Uniques aus Season 5 für Barbaren

Ungebrochene Kette – Amulett Widerstand gegen alle Schadensarten Bewegungsgeschwindigkeit Schaden für Ultimativ Abklingzeitreduktion Ränge auf Grubenkämpfer Aspekt: Das Wirken von Stahlgriff verringert die Abklingzeit von Eiserner Mahlstrom um [X] Sek. Gegner, die durch Eiserner Mahlstrom Schaden erleiden, verursachen für 6 Sek. [X]%[x] weniger Schaden.



Die dritte Klinge – 1H-Schwert Schaden gegen nahe Ziele Stärke Wut pro Kill Verwundbarkeitsschaden Schaden des Typs Waffenbeherrschung Aspekt: Eure Waffenbeherrschungsfertigkeiten sind jetzt auch Kernfertigkeiten, die keine Abklingzeit haben, aber Wut kosten und [X]% des normalen Schadens verursachen. Ihre Wutkosten werden für alle zusätzlichen Aufladungen, die die Fertigkeit gehabt hätte, um 5 reduziert.



Uniques aus Season 5 für Druiden

Der Basilisk – Stab Schaden gegen Gegner, die unter Kontrollverlust­effekten leiden Angriffsgeschwindigkeit für: Erde kritischer Trefferschaden Schaden des Typs Physisch kritische Trefferchance gegen Gegner, die betäubt sind Aspekt: Trefft Ihr einen Feind zum ersten Mal mit einer Erdfertigkeit, versteinert Ihr ihn für X Sekunden. Das Versteinern eines Gegners verursacht zusätzlich [X] physischen Schaden.



Mjölnic Ryng – Ring Widerstand gegen alle Schadensarten Widerstand gegen Schatten Willenskraft kritische Trefferchance Bewegungsgeschwindigkeit, wenn „Cataclysm“ aktiv ist Ränge auf „endless Tempest“ Aspekt: Während „Cataclysm“ aktiv ist, erhaltet Ihr unbegrenzten „Spirit“ und verursacht [x][X]% mehr Schaden.



Uniques aus Season 5 für Totenbeschwörer

Die Mortacrux – Dolch Schaden Intelligenz kritischer Trefferschaden Verwundbarkeitsschaden Ränge auf Geschundenes Fleisch Aspekt: Beim Verzehren einer Leiche besteht eine Chance von [X]%, außerdem ein Skelett-Simulakrum zu erzeugen, das sich auf Gegner zubewegt, aber nicht angreifen kann. Werden Skelett-Simulakren getötet, so explodieren sie und fügen allen Gegnern in der Nähe 450 Schattenschaden zu. Dieser Effekt funktioniert als Makabre Fertigkeit.



Pfad von Trag’Oul – Stiefel maximale Aufladungen von Entrinnen Rüstung Bewegungsgeschwindigkeit Abklingzeitreduktion für Knochengefängnis Ränge auf Fertigkeiten des Typs Knochen Aspekt: Knochengefängnis belegt ein größeres Gebiet mit Fallen und feuert [X] Knochensplitter auf darin gefangene Gegner ab. Erhöht Eure maximale Essenz für jeden Treffer, den diese Knochensplitter bei Gegnern erzielen, für 10 Sek. um 2.



Uniques aus Season 5 für Jägerinnen

Die Umbracrux – Dolch Schaden Geschicklichkeit Verwundbarkeitsschaden Abklingzeitreduktion für Täuschung Ränge auf Anregung Aspekt: Wenn Ihr eine Täuschungsfertigkeit wirkt, entsteht ein Schattentotem, das [X] Sek. lang bestehen bleibt. Das Schattentotem repliziert Schaden, den Ihr ihm zufügt, auf Gegner in der Nähe, mit 20 % Effektivität. Es kann immer nur 1 Schattentotem aktiv sein. Dieser Schaden zählt als Fallenfertigkeit.



Schleier aus Khanduras – Brustschutz Entrinnen verleiht 1,5 Sekunden lang +[X]% Bewegungsgeschwindigkeit nichtphysischer Schaden Widerstand gegen Schatten Ränge auf Dunkler Schleier Aspekt: Wirkt Ihr Dunkler Schleier, werdet Ihr 2 Sek. lang immun, aber die Abklingzeit für Entrinnen wird um [X] Sek. erhöht. Entrinnt Ihr, während Dunkler Schleier aktiv ist, hinterlasst Ihr eine Explosion, die [X] Schattenschaden verursacht und Gegner heranzieht.



Uniques aus Season 5 für Zauberinnen

Axiale Verbindung – Beinschutz Chance, dass Kettenblitz-Projektile zweimal abgefeuert werden Schadensreduktion Ressourcenerzeugung und Maximum Ränge auf Kettenblitz Aspekt: Kettenblitz wechselt dazwischen hin und her, Euch zu umkreisen und bis zu 3 Gegner aufzusuchen. Bei seiner Rückkehr entzieht er Euch für jeden aktiven Kettenblitz 6 Mana. Nachdem er Euch insgesamt 66 Mana entzogen hat, explodiert der Blitz und verursacht [X] Blitzschaden. Kettenblitz läuft ab, wenn Ihr nicht genug Mana habt, das entzogen werden kann.



Vox Omnium – Stab Glückstrefferchance Intelligenz Angriffsgeschwindigkeit für: Kern nichtphysischer Schaden Ränge auf Fertigkeiten des Typs Basis Aspekt: Beim Wirken von Kernfertigkeiten feuert Ihr 2 zusätzliche Geschosse anhand der Elemente Eurer 2 zuletzt gewirkten Nicht-Kernfertigkeiten ab (Feuer, Frost, Blitz). Diese Geschosse verursachen [X]%[x] erhöhten Schaden.



Wo bekomme ich die Uniques? Die Uniques droppen in Diablo 4 bei verschiedenen Endgame-Aktivitäten, ab Season 5 auch in den Höllenhorden. Zum gezielten Farmen bestimmter Items eignen sich vor allem die Bosse, die ihr mit Mats beschwören könnt. Wollt ihr dabei Materialien sparen, findet euch in Gruppen zusammen. Sucht am besten im allgemeinen Chat nach anderen Spielern, die gerade farmen. Alle Endgame-Bosse besitzen spezifische „Loot-Tables“, also eine Liste mit bestimmten Items, die sie droppen können. Mehr dazu lest ihr hier: Diablo 4: Liste aller Bosse und ihrer Drops