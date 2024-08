Diablo 4: Season 5 bringt neue Dungeons ins Spiel, mit denen ihr Ruf und XP sammelt, soll an „Dopamin-Tunnel“ erinnern

Season 5 in Diablo 4 steht vor der Tür und bringt neuen Content ins Spiel. Mit der Season-Mechanik, den neuen „Höllenbreschen-Dungeons“, sammelt ihr Ruf und XP. Sie sollen zudem an den beliebten „Dopamin-Tunnel“ erinnern.

Die neue Season 5 hat das Season-Thema „Höllenhorden“. Das Thema zeichnet sich in der neuen gleichnamigen Endgame-Aktivität „Infernal Hordes“ ab, die ab Weltstufe 3 verfügbar ist. Ihr aktiviert einen „Höllenkompass“ und kämpft dann gegen zeitlich begrenzte Monster-Wellen. Dabei sammelt ihr „Brennenden Äther“, den ihr gegen verschiedene Belohnungen eintauscht.

Auf Weltstufe 1 und 2 bereitet ihr euch mit der neuen Season-Mechanik auf die Höllenhorden vor. Die neuen Höllenbreschen-Dungeons sind im Prinzip kleinere Versionen der Höllenhorden, die sich gut zum Sammeln von Ruf und XP eignen sollen.

Neue Season-Mechanik bereitet euch auf das Endgame vor

Was sind die Höllenbreschen-Dungeons? Im YouTube-Livestream erklären die Entwickler von Diablo 4 am 1. August, dass die Höllenhorden eine Endgame-Aktivität in Weltstufe 3 und 4 sind. Mit den Höllenbreschen-Dungeons wollen sie Content für Spielerinnen und Spieler auf Weltstufe 1 und 2 bieten.

Die Höllenhorden sind permanent und sowohl auf saisonalen als auch auf ewigen Realms verfügbar. Die Höllenbreschen-Dungeons sind hingegen saisonal und beinhalten laut Blizzard „Ereignisse, die euch auch in den Höllenhorden erwarten.“

Die neuen Dungeons sind eine gute Quelle für:

das Farmen von Ruf für das neue Ruf-System in Season 5

das Farmen von XP

starke Ausrüstungsgegenstände

Dazu sollen Spieler hier erfahren, was im Endgame in den Höllenhorden auf sie zukommt. Die Höllenbreschen-Dungeons beinhalten Elemente aus den Höllenhorden, so trefft ihr auch dort eine Wahl, wie ihr kämpfen wollt. Je riskanter, desto mehr Belohnungen erhaltet ihr:

In den Höllenbreschen-Dungeons entscheidet ihr zwischen Fluch und Segen. Quelle: Livestream

Wieso erinnern sie an den „Dopamin-Tunnel“? Der Dungeon „Tunnel von Domhainne“ wurde von den Spielerinnen und Spielern in den ersten Seasons von Diablo 4 viel gelobt. Aufgrund der guten Gegner-Dichte, des Layouts und der ständigen Action nannte die Community den Dungeon „Dopamin-Tunnel.“

Auch die Entwickler erinnern sich im Livestream an die Bezeichnung. Lead Seasons Designer Daniel Tanguy erklärt den Zusammenhang zwischen den neuen Höllenbreschen-Dungeons und dem „Dopamin-Tunnel“:

Ursprünglich hatten wir uns an dem Tunnel von Domhainne orientiert, falls ihr euch noch daran erinnert. Aber mit der Einführung der Höllenflut in Season 4 mussten wir das ein wenig ändern, denn ich glaube nicht, dass das allein ausgereicht hätte. Und so haben wir viele Elemente aus den Höllenhorden übernommen und nutzen dies als Gelegenheit, diese Elemente einzuführen. Community Director Adam Fletcher antwortet darauf, dass sich „jeder daran erinnert.“

Die Höllenbreschen-Dungeons könnten somit eine vielversprechende Möglichkeit sein, auf Weltstufe 1 und 2 schnell zu leveln und gleichzeitig den Ruf zu pushen. Das neue Ruf-System in Season 5 erinnert an die Eisenwölfe aus Season 4. Auch in Season 5 erhaltet ihr dadurch wieder Ausrüstungsgegenstände, wichtige Mats und zuletzt einen „Prächtigen Funken.“ Mehr zu der neuen Season erfahrt ihr hier: Diablo 4 Season 5: Start, Thema und Änderungen