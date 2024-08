Diablo 4: Patch 1.5.0 schraubt in Season 5 an allen Klassen und Uniques – Patch Notes auf Deutsch

Auch bei der Endgame-Aktivität „Die Grube“ gibt es Änderungen: Der Schaden durch den Grubenboss wird um 66 % verringert. Außerdem erhalten dann alle Spielerinnen und Spieler, die die Grube als Gruppe betreten, die volle Menge an Mats für die Vollendung. Das wurde zuvor kritisiert: „Mit Freunden zu spielen lohnt sich nicht“ – Experten erklären, warum viele in Diablo 4 lieber alleine bleiben

Was soll sich noch ändern? Dazu überarbeiten die Entwickler alle Uniques in Diablo 4. Sie sollen wieder „besonders“ werden und ausschlaggebend für entsprechende Builds sein. Diablo-Experte Raxxanterax äußert in seinem Stream , das verändere, wie passive Skills und auch Klassen-Mechaniken miteinander interagieren. Es könnte Spaß machen, „verrückte Builds“ damit zu erstellen.

Was bedeutet das für die anderen Klassen? Community Director Adam Fletcher merkt im Livestream an, dass das Team viel Feedback zu den Zauberinnen und den Druiden erhalten habe. Die Zauberinnen erhalten einige Buffs für ihre Uniques. Dazu werden alle Kern- und Beherrschungs-Skills um 15–20 % gebufft. Auch im Paragon-Board gibt es einige Verbesserungen. Druiden erhalten vor allem Schadens-Buffs.

Den größten Teil des „Campfire Chat“-Livestreams auf YouTube am 1. August nimmt die Überarbeitung der Uniques und die Klassenbalance ein. Die Entwickler erklären, dass der Barbar „zu stark im Vergleich zu anderen Klassen“ ist. Das liege zum einen an der speziellen Klassen-Mechanik und daran, dass er mehr Item-Slots hat, die Platz für mehr legendäre Aspekte bieten.

Season 5 startet am 6. August und ändert alle Uniques und Mythic Uniques in Diablo 4 . Dazu werden die Klassen überarbeitet, um ihre Stärke aneinander anzugleichen. MeinMMO fasst die Highlights der Patch Notes zu 1.5.0 zusammen.

