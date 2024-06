Diablo 4: Mit Patch 1.5.0 können viele von euch Season 5 schon bald testen – Patch Notes

Am 21. Juni haben die Entwickler von Diablo 4 bekannt gegeben, dass es schon in der kommenden Woche einen Test-Server für Season 5 geben wird. MeinMMO fasst die Highlights der Patch Notes zu 1.5.0 für den PTR zusammen.

Die Highlights aus dem Stream:

Schon in der kommenden Woche wird es einen PTR (öffentlicher Test-Server) zu den neuen Features in Season 5 geben. An dem können alle Spielerinnen und Spieler mit einem Battle.net-Zugang am PC teilnehmen.

Season 5 startet am 6. August und wird bis zum Release der Erweiterung „Vessel of Hatred“ dauern – also konkret bis zum 8. Oktober. Da startet dann gleichzeitig Season 6.

Es wird eine neue Endgame-Aktivität geben – die „Infernal Hordes“. Am Ende der Aktivität könnt ihr euch sogar die Art eurer Belohnung aussuchen. Auch das Beschwören der Bosse in Diablo 4 wird angepasst.

Items werden erneut überarbeitet, es kommen zahlreiche neue Legendarys und Uniques hinzu. Es wird außerdem einige „Quality of Life“-Änderungen geben.

Die ausführlichen englischen Patch Notes zum PTR seht ihr auf Seite zwei. Kleine Vorwarnung: Sie sind SEHR lang. Sobald die Patch Notes auf Deutsch verfügbar sind, werden wir den Artikel anpassen.

Season 5 wird bis zum Start der Erweiterung laufen. Hier seht ihr den Cinematic-Trailer zu Vessel of Hatred:

Neue Features aus Season 5 auf dem PTR

Was kann ich auf dem PTR testen? Im Livestream berichteten die Entwickler von Diablo 4, dass ihr die meisten Features, die in Season 5 ins Spiel kommen, testen könnt. Dazu gehören:

Neue Aktivität „Infernal Hordes “ (auf Deutsch etwa „Höllenhorden“): Hier aktiviert ihr einen „Höllenkompass“ und kämpft dann gegen Monster-Wellen und einen Boss. Dadurch erarbeitet ihr euch verschiedene Belohnungen. Höllenkompasse erhaltet ihr durch verschiedene Endgame-Aktivitäten. Nach dem Abschluss dürft ihr eine Belohnungskiste aussuchen, die entweder Ausrüstung, Gold oder Mats enthält.

“ (auf Deutsch etwa „Höllenhorden“): Hier aktiviert ihr einen „Höllenkompass“ und kämpft dann gegen Monster-Wellen und einen Boss. Dadurch erarbeitet ihr euch verschiedene Belohnungen. Höllenkompasse erhaltet ihr durch verschiedene Endgame-Aktivitäten. Items : Laut der Entwickler sollen die Items erneut überarbeitet werden. Es soll außerdem 50 neue Uniques und Legendarys geben. Uniques und Uber Uniques könnt ihr dann auch gezielt bei dem Kuriositätenhändler, in Höllenflut-Truhen und bei dem Baum des Flüsterns farmen.

: Laut der Entwickler sollen die Items erneut überarbeitet werden. Es soll außerdem 50 neue Uniques und Legendarys geben. Uniques und Uber Uniques könnt ihr dann auch gezielt bei dem Kuriositätenhändler, in Höllenflut-Truhen und bei dem Baum des Flüsterns farmen. Mythische Uniques : Uber Uniques werden zu Mythischen Uniques – sie sind dann lilafarben und erhalten einen neuen Ton beim Droppen. Die Drop-Chance für Mythische Uniques an Orten außerhalb der Bosse wird erhöht.

: Uber Uniques werden zu Mythischen Uniques – sie sind dann lilafarben und erhalten einen neuen Ton beim Droppen. Die Drop-Chance für Mythische Uniques an Orten außerhalb der Bosse wird erhöht. Klassen-Updates : Es soll weitere Buffs für die Klassen geben. Ferner haben die Klassen dann mehr Möglichkeiten Waffen auszurüsten. So können Totenbeschwörer in etwa Äxte tragen.

: Es soll weitere Buffs für die Klassen geben. Ferner haben die Klassen dann mehr Möglichkeiten Waffen auszurüsten. So können Totenbeschwörer in etwa Äxte tragen. Bosse : Die Bestie im Eis lässt sich dann, wie auch die anderen Bosse, über Mats beschwören und nicht mehr über ein Alptraum-Siegel. Varshan benötigt zum Beschwören nur noch ein Körperteil statt vier. Und ihr braucht Dungeons dann nicht länger verlassen und resetten, sondern könnt die Bosse direkt nach dem Kampf erneut beschwören.

: Die Bestie im Eis lässt sich dann, wie auch die anderen Bosse, über Mats beschwören und nicht mehr über ein Alptraum-Siegel. Varshan benötigt zum Beschwören nur noch ein Körperteil statt vier. Und ihr braucht Dungeons dann nicht länger verlassen und resetten, sondern könnt die Bosse direkt nach dem Kampf erneut beschwören. „Quality of Life“-Updates: Die Zeit, die für den Abschluss von Flüsteraufgaben benötigt wird, wird reduziert. Die Anzahl an Aufgaben in der Höllenflut wird erhöht. Die Loot-Drops des Schatzgoblins werden qualitativ verbessert.

PTR – Charakter boosten oder übernehmen

Es wird drei Möglichkeiten geben, wie ihr euren Charakter auf dem PTR spielt:

Ihr übernehmt einen eurer aktuellen Charaktere und spielt damit auf dem PTR

Ihr levelt einen vollständig neuen Charakter

Ihr boostet euch in Zarbinzet bei dem NPC „PTR Boost“ direkt bis Level 100 Nach dem Boost erhaltet ihr: alle neuen Legendarys, 1 neues Unique, 100 Millionen Gold, 1.000 Obolusse, Tränke, zwei Ausrüstungs-Sets, alle Paragon-Glyphen, bis zu 10 Härtungs-Rezepte, ein paar Mats



Wann startet der PTR? Der PTR startet am Dienstag, dem 25. Juni 2024. Wir vermuten, dass er wieder am Abend live gehen und für eine Woche verfügbar sein wird.

Wie nehme ich am PTR teil? Den PTR könnt ihr, wie auch schon den PTR zu Season 4, direkt über euren Battle.net-Launcher installieren. Wenn ihr Diablo 4 über den „PC Game Pass“ oder „Game Pass Ultimate“ spielt, greift ihr ebenfalls auf dem Weg darauf zu. Ihr öffnet in der Xbox-App den Battle.net-Launcher und installiert den PTR.

Die Entwickler betonten am Ende des Streams, dass sie sehr zufrieden mit der aktuellen Season 4 seien. Der PTR habe ihnen sehr geholfen, auch für die Balance in Diablo 4. Besonders zufrieden seien sie damit, wie sich das Item-System entwickelt habe. Auch viele Spielerinnen und Spieler sind begeistert von der aktuellen Season. Und manche sogar so sehr, dass sie andere Sachen dafür sausen lassen.