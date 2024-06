Diablo 4: Spieler dachten, nach 2 Wochen wäre Season 4 wieder vorbei – Überlegen jetzt, dafür Hochzeiten abzusagen

Seit Release hat Diablo 4 viel Kritik abbekommen, mittlerweile scheint es viele Spieler zu begeistern. Und manche sogar so sehr, dass sie andere Sachen dafür sausen lassen.

So ist der aktuelle Stand von Diablo 4: Mit Season 4 wurde Diablo 4 grundlegend umgekrempelt. Es gibt neue Crafting-Systeme und die Höllenfluten wurden überarbeitet und sind jetzt schon auf Weltstufe 1 verfügbar. Dazu kamen mit Patch 1.4.2 überraschend Loot-Pets ins Spiel, die Mats und Gold für euch aufsammeln.

Das Endgame ist endlich besser, Spieler meinen, es habe jetzt eine gute Balance und mache Spaß. Generell scheinen Spielerinnen und Spieler mit Diablo 4 aktuell zufrieden zu sein. Viele sagen: So hätte Diablo 4 seit Release sein sollen.

Auch auf Reddit thematisiert die Community den aktuellen Stand von Diablo 4, der in Season 4 offenbar viel besser ist, als manche dachten. Dort scherzen sie darüber, welche Sachen sie dafür liegen lassen oder absagen – und woran das liegt.

Im Oktober erwartet uns die erste Erweiterung zu Diablo 4: Vessel of Hatred. Auch die bringt weitere Features ins Spiel. Hier seht ihr den Cinematic-Trailer:

Spieler bekommen aktuell nicht genug von Diablo 4

So gefesselt sind manche Spieler: Auf Reddit fragt der Nutzer „Zyphica“ am 12. Juni die Community, ob noch jemand geradezu „süchtig“ sei nach Diablo 4. Er meine damit nicht einfach nur, dass man das Spiel mag – sondern dass man ständig daran denkt, wann man das nächste Mal spielen kann, selbst wenn man es gerade nicht spielt.

In den Kommentaren diskutieren Nutzerinnen und Nutzer über das Thema. „Guilty_Account9590“ schreibt: „Mir ging es gut, bis ich diesen Beitrag sah. Jetzt muss ich wieder spielen gehen!“ Der Nutzer „Win_0r_Die“ kommentiert, er habe jede Season gespielt. Aber aktuell sei er so angetan, „wie schon lange nicht mehr.“

Und „iambara“ schreibt dazu: „Same! Gestern Abend wollte ich mit Freunden ein kleines Survival-Spiel spielen. Und ich musste die ganze Zeit an Diablo 4 denken.“ Der Nutzer „Hopeful_Low_8556“ stellt fest: „Destiny hat gerade seine bisher beste Erweiterung herausgebracht und ich will immer noch Diablo spielen.“

„Xiimbox“ schreibt in einem anderen Thread auf Reddit, er habe gedacht, Season 4 werde ihn zwei Wochen lang fesseln. Einen Monat später sei er „mit jedem Tag, der vergeht, mehr und mehr verrückt danach.“ Und „Weissekaiser“ antwortet scherzhaft, er habe überlegt seine Hochzeit abzusagen, weil er noch nicht seine gewünschte Waffen bekommen habe.

Warum fesselt Season 4 länger? Einige Nutzerinnen und Nutzer merken an, dass sie in dieser Season schlichtweg viel mehr Charaktere erstellen und leveln, als in den vorigen Seasons und dadurch mehr zu tun haben:

Das Leveln geht viel schneller

Spieler probieren dadurch verschiedene Builds und Klassen aus

das Crafting, insbesondere das Masterworking (Vollendung) beschäftigt Spieler

Spieler switchen im Endgame zwischen verschiedenen Aktivitäten, um Items und Mats zu bekommen

Auf Reddit merkt „TheSpanxxx“ im Kommentar an: „Ich habe gestern mit meinem 4. [Charakter] Level 100 erreicht. So sollte sich eine Season anfühlen.“ Und „AsuraTheFlame“ meint dazu: „Diese Season habe ich 4 Charaktere erstellt. [Sonst] mache ich eine Zauberin und vielleicht einen Barbaren, bevor ich bis zur nächsten Season aufhöre.“

Der Nutzer „jeaxz74“ schließt sich an: „Normalerweise höre ich auf, nachdem ich einen Charakter auf Weltstufe 4 gebracht und aufgerüstet habe. Jetzt habe ich zwei Level 100er und laufe immer noch die Grube, Höllenfluten und Alptraum-Dungeons. Ich genieße diese Season in letzter Zeit.“

Und „Lazerdude“ lobt, dass es in Season 4 einfach schneller gehe: „Ich kann tatsächlich in kurzer Zeit auf 100 kommen, durch hohe Alptraum-Dungeons für die Glyphen rasen und am Endgame-Build in ein paar Tagen arbeiten, nicht in Wochen oder Monaten.“ Das größere Problem der Spieler scheint jetzt wohl eher Charakter- und Truhen-Platz zu sein.

Blizzard hat innerhalb des ersten Jahres an der Verbesserung von Diablo 4 gearbeitet und in vielen Fällen auf die Community gehört. Mittlerweile erhält das ARPG viel Lob. Die Entwickler konnten bereits einige Wünsche erfüllen und auch die Erweiterung klingt gut. Mehr dazu: Diablo 4: Blizzard macht gerade haufenweise Fans glücklich, erfüllt mit Vessel of Hatred noch mehr Wünsche