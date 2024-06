Diablo 4: Blizzard macht gerade haufenweise Fans glücklich, erfüllt mit Vessel of Hatred noch mehr Wünsche

Spiritborn werden eine vollkommen neue Klasse, die es so in Diablo noch nie gab – auch wenn die Community in ihr eine Mischung aus Mönch, Hexendoktor und Amazone sieht. Der große Wunsch der Spieler ist seit Release ein neuer Paladin, einer der Wünsche, der zumindest noch nicht erfüllt wird. Aber Diablo-Chef Rod Fergusson erklärt, warum nun eine völlig neue Klasse stattdessen kommt: Fans fordern seit Release einen Paladin in Diablo 4 – Der Chef erklärt, warum ihr den jetzt nicht bekommt

Mit Vessel of Hatred wird außerdem eine neue Klasse erscheinen, der Geistgeborene oder „Spiritborn“ . Am 18. Juli wird die Klasse vollständig vorgestellt, bisher wissen wir lediglich ein paar Rand-Details:

Der Chef von Diablo 4 meint, Rivalen wie Path of Exiles oder Last Epoch seien „Diablo-likes“, aber nicht so zugänglich wie sein Spiel

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

Ihr findet in unserer Übersicht alle Infos zu Release und Inhalten von Vessel of Hatred . Das Intro-Cinematic hat Blizzard schon veröffentlicht:

Begleiter bzw. Söldner sind seit Diablo 2 ein Feature der Reihe, fehlten aber in Diablo 4. Entsprechend haben viele Spieler genau diesen Content gefordert und mit Vessel of Hatred kommen die Söldner endlich. Viel wissen wir noch nicht über sie, aber aus dem ersten Bild lassen sich einige „Klassen“ ableiten:

In diesem sind unter anderem neue Endgame-Features erklärt, die klingen wie Raids, und vor allem: Söldner. Die funktionieren offenbar ähnlich wie Begleiter in Diablo 3, sie folgen euch und helfen im Kampf. Dabei können sie leveln und Skills lernen.

Das kommt mit Vessel of Hatred noch: Im Zuge der Release-Ankündigung von Vessel of Hatred, der ersten Erweiterung von Diablo 4, hat Blizzard direkt einen Blogpost mit neuen Infos veröffentlicht.

Diablo 4 hat seit Release immer wieder ordentlich Kritik abbekommen: Zu wenig Endgame, schlechtes Balancing, fehlende Inhalte. Innerhalb des ersten Jahres hat Blizzard deswegen an der Verbesserung des Spiels gearbeitet und fährt seit einigen Wochen viele Erfolge ein. Jetzt kennen wir die Zukunft und sie wird mit Vessel of Hatred noch besser.

