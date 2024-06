Diablo 4: Vessel of Hatred verzichtet auf kontroversen Vorteil für Vorbesteller, bekommt Lob von Spielern

Wer mehr Geld bezahlt hat, konnte Diablo 4 schon ein paar Tage vor dem Release spielen. Das ist mit der ersten Erweiterung, Vessel of Hatred, anders – denn hier gibt es keinen Frühzugang. Und das kommt offenbar gut an.

Um welchen Vorteil handelt es sich? Bei dem Release von Diablo 4 gab es damals die Möglichkeit, einen „Frühzugang“ zu bekommen. Der Frühzugang war für alle Besitzer der Deluxe und Ultimate Editions verfügbar. Diese waren allerdings etwas teurer als die Standard-Version von Diablo 4.

Kürzlich wurden die Editionen für die erste Erweiterung zu Diablo 4, Vessel of Hatred, für die Vorbestellung freigegeben. Auch hier gibt es wieder Deluxe und Ultimate Editions, allerdings kommen sie dieses Mal offenbar ohne Frühzugang. Das bedeutet, dass Spielerinnen und Spieler nur kosmetische Items und eine Marke für den Battle Pass bekommen, wenn sie in etwa die Deluxe Edition vorbestellen. Und das scheint viele Spieler zu freuen.

Falls ihr den düsteren und blutigen Trailer zu Vessel of Hatred verpasst habt, seht ihr ihn hier:

„Kein Vorabzugang, sondern ein teurerer Release“

Warum ist der Vorteil kontrovers? Im Grunde genommen ist ein Spiel bereits vor dem allgemeinen Release fertig, steht jedoch nur denen zur Verfügung, die bereit sind, mehr zu bezahlen. Das bedeutet: Sie können bereits vorher den neuen Content spielen, andere hingegen erst zum „normalen“ Release-Termin.

Im Fall von Diablo 4 war der Release am 6. Juni 2023, einem Dienstag. Mit Frühzugang war es also möglich, schon am Freitag zu spielen und in etwa das Wochenende dafür zu nutzen.

Was sagt die Community dazu? Der bekannte deutsche Streamer Gronkh schaute in seinen Twitch-Streams das Summer Game Fest, gemeinsam mit seiner Community und seinem Streamer-Kollegen PhunkRoyal. Auch der Streamer Maurice Weber, der die Shows vor Ort in LA verfolgte, wurde live zugeschaltet.

Maurice Weber äußerte sich am 10. Juni im Twitch-Stream von Gronkh wie folgt zu „Vessel of Hatred“:

[Den Frühzugang] haben sie interessanterweise jetzt nicht gemacht. Das gab’s bei Diablo 4 zum Launch und es war auch so ein bisschen dreist, weil […] der eigentliche Launch ist ein Dienstag und der Early Access ist halt dann zufällig ein paar Tage früher am Freitag. […] Ich finde, es ist kein Vorabzugang. Der Moment, ab dem das Spiel fertig ist und du es kaufen kannst, das ist der Release. Du hast nicht vorab Zugang, du sagst nur: „Wir releasen heute für 90 Euro und in 3 Tagen sinkt der Preis.“ […] Weil, das ist ja auch keine „Early Access“-Version, die noch gepatcht wird oder so, da wird kein Feedback gesammelt, das ist kein Vorabzugang, das ist einfach der Release, der halt teurer ist.

Maurice gehört als Talent zum Webedia-Netzwerk, zu dem auch MeinMMO, GameStar und GamePro gehören.

Auch Diablo-Experte und Twitch-Streamer wudijo thematisiert in seinem YouTube-Video die Editionen von Vessel of Hatred. Dort merkt er an, es gebe dieses Mal keinen „Early Access“-Zugang und somit „kein Pay2Win“ (Quelle: YouTube mit Timestamp).

Auf Reddit wird das Thema ebenfalls aufgegriffen. Dort schreibt der Ersteller des Beitrags am 9. Juni: „Offensichtlich gibt es diesmal keinen Early-Access-Vorteil zwischen den Versionen! Großes W (Win).“ Der Beitrag verzeichnet zum aktuellen Zeitpunkt (12. Juni, 01:30 Uhr) über 1.230 Upvotes.

Wann erscheint Vessel of Hatred? Auf dem Xbox Showcase 2024 hat Blizzard das Intro-Cinematic zur 1. Erweiterung für Diablo 4 veröffentlicht und im Zuge dessen ein Release-Datum für Vessel of Hatred verkündet. Am 8. Oktober geht’s los. Es wird eine neue Klasse geben sowie ein neues Gebiet samt fortgesetzter Story. Außerdem soll es unter anderem eine PvE-Koop-Aktivität und neue Skills geben. Mehr dazu: Diablo 4: Alles zu Vessel of Hatred – Release, neue Klasse und Inhalte