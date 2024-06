Diablo 4: Chef erklärt, warum ihr eine neue Klasse bekommt – Aber nicht die, die ihr wollt

Während der Streit um die Klasse andauert, hat Blizzard allerdings bereits angekündigt, dass Söldner in Vessel of Hatred kommen werden. Das fordern Spieler ebenfalls seit Release. Söldner begleiten euch auf der Reise und können Skills erlernen, ähnlich wie in Diablo 3. Und einen weiteren Wunsch hat Blizzard sogar schon erfüllt: Neuer Patch bringt Gefährten und genau so, wie Fans sie seit Release wollen

Andere Spieler fügen hier hinzu, dass die Spiritborn sich offenbar an aztekischen, mesoamerikanischen Kriegern orientieren. Diese seien bekannt für ihren Kampf mit Speer und Schild – das sei also zumindest ein wahrscheinlicher Spielstil.

Ich sicherlich nicht. Ich hasse sie auch nicht, aber ich habe absolut 0 Interesse an ihr. Ich wollte einen Ritter-Typen an Klasse, die mit einem Einhänder und Schild herumläuft oder ein paar Specs, die einen Zweihänder nutzt sowie Aura-Mechaniken aus Diablo 2 hat.

Fans fordern schon seit dem Release von Dciablo 4 einen Paladin oder Kreuzritter als neue Klasse . Die Spieler meinen: Genau so eine Spielweise fehle im Spiel aktuell noch. Allein deswegen, weil es Schilde gebe, die aktuell niemand so wirklich nutze, außer vielleicht einige Nekromanten.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

Man wolle etwas erschaffen, das „kreativ interessant“ sei und „eine neue Erfahrung“ bringe. Der Game Director von Vessel of Hatred, Brent Gibson, fügt hinzu, dass so etwas eine einmalige Gelegenheit sei.

Blizzard hat die ersten Infos zur neuen Klasse Geistgeborener („Spiritborn“) in der ersten Erweiterung von Diablo 4 gezeigt, Vessel of Hatred. Obwohl die Klasse bisher weitgehend gut ankommt, fordert immer noch ein großer Teil der Fans einen Paladin. Nun reagiert der Franchise-Chef Rod Fergusson.

