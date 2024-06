Diablo 4: Season 4 begeistert Spieler seit einem Monat, jetzt wird Season 5 angekündigt – Und ihr könnt sie vorher testen

Seit einem Monat läuft Season 4 in Diablo 4 und macht vieles richtig. Jetzt kündigt Blizzard bereits Season 5 an – und ihr könnt sie wieder vorher auf einem PTR testen.

Am 14. Mai startete Season 4, also vor ziemlich genau einem Monat. Die Season kommt bei einem Großteil der Spielerinnen und Spieler richtig gut an. Einige sagen: So hätte Diablo 4 von Anfang an sein können. Viele loben vor allem die überarbeiteten Höllenfluten und die Anpassungen am Endgame. Das wird seit Release kritisiert, jetzt finden Spieler: Das Endgame mache endlich Spaß.

In einem Beitrag im Forum von Diablo 4 gibt Community Manager Adam Fletcher am 13. Juni bekannt, dass das nächste Update für Diablo 4 der Mid-Season-Patch sei. Dieses Mal gibt es jedoch nicht wie üblich einen Livestream zu dem Patch. Stattdessen werde das Team in einem Stream über Season 5 sprechen. Und auch ein PTR sei geplant.

Season 5 bekommt einen PTR

Was kündigen die Entwickler an? Im Forum von Diablo 4 schreibt Adam Fletcher, dass am 21. Juni ein Stream stattfinde, in dem das Team über Season 5 sprechen werde. Fletcher schreibt konkret, es handle sich bei dem kommenden Livestream um ein „Season 5 PTR Campfire Chat“.

Wir wissen also jetzt, dass es auch zu Season 5 wieder einen PTR (Public Test Realm, öffentlicher Test-Server) geben wird, auf dem ihr die neuen Inhalte vorab testen könnt. Zuerst stehe laut Fletcher aber der Patch zur Mid-Season an, der „eine Menge bedeutender Updates für das Spiel, die Klassenbalance und mehr“ beinhalte.

Wann kann ich Season 5 testen? Dazu ist bisher nichts Genaues bekannt. Diablo-Experte und Twitch-Streamer wudijo vermutet in seinem Beitrag auf X den 25. Juni oder 2. Juli als mögliches Start-Datum für den PTR zu Season 5. Das wäre in beiden Fällen ein Dienstag. Auch der PTR zu Season 4 startete an einem Dienstag, dem 2. April, und endete eine Woche später.

Wann kommt das Mid-Season-Update? Das Team habe erst geplant, das Mid-Season-Update nach Abschluss des PTRs zu veröffentlichen. Jedoch sei es „besser für alle Spieler“, wenn es schon davor erscheine. Die Patch Notes veröffentliche Blizzard am 14. Juni, das Update selbst „irgendwann nächste Woche.“

Als Begründung schreibt Fletcher im Beitrag:

Nun, der PTR zu Season 5 würde einige dieser Änderungen von dem Mid-Season-Update enthalten, und wir wollten den Spielern kein „Schleudertrauma“ bereiten, wenn sie nach dem Abschluss des PTRs zurück zu Season 4 wechseln. Daher glauben wir, dass es für alle am besten ist, das Mid-Season-Update früher zu liefern. Adam Fletcher, us.forums.blizzard.com

In der Welt von Sanktuario sei „eine Menge los“, merkt Fletcher an. Folgendes wissen wir bereits:

Am 14. Juni erscheinen die Patch Notes zu Patch 1.4.3

Am 21. Juni findet der „Season 5 PTR Campfire Chat“-Livestream statt

Am 18. Juli findet ein Stream zu der neuen Klasse, dem „Spiritborn“ (Geistgeborener) statt, in dem die Spieler laut Fletcher einen „tieferen Einblick“ in die Klasse erhalten

Season 4 endet voraussichtlich am 6. August – das steht zumindest in der Charakterauswahl in Diablo 4. Daran würde Season 5 dann anknüpfen.

In den kommenden Wochen werde das Team von Diablo 4 mehr Informationen zu Season 5, dem PTR und den konkreten Stream-Zeiten liefern. Zuletzt wurde Patch 1.4.2 veröffentlicht, der nicht nur Anpassungen der Drops und der Bosse in der Grube beinhaltete, sondern überraschend Begleiter ins Spiel brachte: Diablo 4: Neuer Patch bringt Gefährten und genau so, wie Fans sie seit Release wollen