Diablo 4 schenkt euch Boss-Mats und Edelsteine, ihr könnt das aber leicht übersehen

Wie farme ich Wolfsehre? In Season 4 sind die Eisenwölfe das zentrale Thema und ein fester Bestandteil aller Höllenfluten – die gibt es jetzt schon auf Weltstufe 1. Spielt ihr die Höllenflut, treibt ihr euren Ruf bei den Eisenwölfen voran. Das bedeutet konkret: Alles, was ihr in der Höllenflut macht, also Kisten öffnen, Monster schnetzeln und Events abschließen, treibt euren Fortschritt voran.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Es ist nicht ungewöhnlich, dass ihr im Endgame somit fünf Rubine für euren Build braucht – das sind bei der königlichen Variante der Edelsteine schlappe 50.000 Fragmente. In unserer Übersicht findet ihr die stärksten Endgame-Builds für Season 4 in Diablo 4 .

