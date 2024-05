Diablo 4: Ihr könnt euch in Season 4 einen geheimen Titel sichern – So geht’s

Auch in Season 4 von Diablo 4 könnt ihr euch wieder einen geheimen Spieler-Titel sichern, wenn ihr besonders fleißig seid. Was ihr dafür machen müsst, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

In Diablo 4 gibt es die Möglichkeit, sich Spieler-Titel durch verschiedene Aktivitäten zu sichern, in etwa durch das Abschließen bestimmter Quests. Diese Titel rüstet ihr über euer Profil im Spiel aus und dann können andere Spielerinnen und Spieler euren Titel unter eurem Spielernamen lesen.

Wie auch schon in Season 3 könnt ihr euch in Season 4 aber auch wieder einen geheimen Spieler-Titel sichern. Dafür müsst ihr allerdings die gesamte Saisonreise abschließen, und zwar jede einzelne Aufgabe. Manche davon können tatsächlich ziemlich knackig werden.

Einen Gameplay-Trailer zu der aktuellen Season 4 in Diablo 4 seht ihr hier:

Wie sicher ich mir den geheimen Titel? Um die Saisonreise abzuschließen und alle Etappen-Belohnungen zu bekommen, reicht es eigentlich aus, wenn ihr in jeder Etappe eine vorgegebene Anzahl an Zielen erledigt. Das bedeutet: Ihr müsst gar nicht alle Aufgaben machen.

Erledigt ihr aber trotzdem jedes einzelne Ziel, das in der Saisonreise vorhanden ist, bekommt ihr den geheimen Spielertitel, den ihr dann auf eurem Profil ausrüsten könnt. Dafür braucht ihr 100 % in den sieben Etappen.

Folgenden Titel erhaltet ihr:

auf Englisch lautet der Titel: „Reinforced (Präfix), Demonbane (Suffix)“ (Quelle: Reddit)



Besonders Etappe 7 ist ein harter Brocken

Was ist so schwer daran? In der Saisonreise gibt es einige Aufgaben, die ihr im Prinzip ganz „nebenbei“ beim Spielen erledigt, wie in etwa Weltereignisse abschließen, Kräuterbündel sammeln oder eure Wolfsehre steigern, die Teil des Themas in Season 4 ist. Für andere Aufgaben müsst ihr allerdings mehr Aufwand betreiben.

Vor allem die siebte und letzte Etappe ist ein harter Brocken, denn: Zwei der neun Ziele beziehen sich auf „Gequälte“ Varianten von Bossen. Diese Bosse haben Stufe 200 und ihr benötigt Stygische Steine aus der Grube oder von Weltenbossen plus das Dreifache an Boss-Materialien, um sie zu beschwören.

Spieler merken an, dass jedoch auch das Besiegen von Lilith eine große Herausforderung darstelle. Der Kampf fühle sich in Season 4 an, wie gegen die „Level 200“-Bosse, schreibt „krismate“ auf Reddit.

Die Saisonreise hat insgesamt 7 Etappen, die euch bei Abschluss Belohnungen einbringen.

Abgesehen davon erhaltet ihr bei jeder der sieben Etappen besondere Belohnungen, in etwa:

Gunst für den Battle Pass

Elixiere, Obolusse, Runenscherben, Siegelpulver

Handwerksmaterialien wie Vergessene Seelen, Trübe Kristalle, Obduzit, Ingolith

Härtungsrezepte, Schriftrollen der Amnesie

Unheilzsherzen und Materialien zum Beschwören von Bossen

legendäre Items und Uniques

Spielertitel „Gerissene (Präfix), Plünderin (Suffix)“

Wie lauteten die Titel aus den vorigen Seasons? Die Titel, die ihr für das Komplettieren der Saisonreise bekommen habt, lauteten:

in Season 1 „Cormond’s, Friend“ (Quelle: Reddit)

in Season 2 „Hunter’s, Ally“ (Quelle: Reddit)

in Season 3 „Terrible, Genius“/ „Fürchterliche, Geniale“

Die Saisonreise ist somit eine gute Quelle für Loot, aber vor allem auch für Materialien zum Craften und für das Beschwören von Bossen in Season 4.

Um alle sieben Etappen abzuschließen und die Belohnungen und wertvollen Mats zu bekommen, müsst ihr zum Glück nicht alle Ziele erledigen, sondern nur die angegebene Zahl. Beim Crafting solltet ihr übrigens unbedingt eine bestimmte Reihenfolge beachten: Diablo 4: Ein dummer Fehler kann euch viele Millionen Gold kosten – Und ein perfektes Item