Diablo-Chef findet Battle Passes „veraltet“, teasert etwas Neues für Diablo 4 an

Wann genau der neue Battle Pass in Diablo 4 erscheinen wird, können wir noch nicht sagen. Möglich wäre jedoch, dass schon nächste Season dafür geplant ist, denn an der muss Blizzard unerwartet länger arbeiten: Blizzard verkündet, dass Season 8 in Diablo 4 später startet und einen „alten Freund“ ins Spiel bringt

Ein solches System erlaubt mehr Freiheit und ermöglicht auch Spielern mit wenig Zeit, zu bekommen, was sie wollen, ohne alles durchspielen zu müssen. Und gerade Spieler mit wenig Zeit gibt es in Diablo 4 haufenweise .

Fergusson geht nicht genau darauf ein, wie ein neuer Battle Pass aussehen könnte. Allerdings lobt er den Battle Pass aus der vergangenen Zeit von Call of Duty. In Modern Warfare 2 und 3 gab es keinen linearen Pfad.

Fergusson spricht zudem über eine neue Ausrichtung, was Cosmetics angeht. Die sollen „extravagant“ werden, weg von den „bodenständigen“ Skins, die es bisher gibt. Ob das jedoch gut ankommen wird, sei dahingestellt: schon der bunte Season Pass von Season 4 kam nicht gut an .

Wir denken, Battle Passes sind ein mittlerweile veraltetes System. Es gibt andere Wege, zu gamifizieren und Spielern mehr zu tun zu geben. Was ich sagen will ist: haltet hier nach uns Ausschau. Ich denke, wir werden interessante Dinge einführen.

Das sagt der Chef: In einem Interview mit GameFile spricht Rod Fergusson, der General Manager für das Diablo-Franchise, über die Zukunft von Diablo 4 (via Game File , hinter einer Paywall). Dort heißt es:

