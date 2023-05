Fan von Diablo 4 fragt: „Also, hassen wir den Battle Pass jetzt?“ – Löst riesige Debatte aus

Die Monetarisierung von Diablo 4 ist nach wie vor ein strittiges Thema in der Community. Nach den neusten Informationen ist vor allem der kostenpflichtige Battle Pass noch einmal explodiert. Die Fans scheinen sich hier nicht ganz einig zu sein, was sie davon zu halten haben.

Das ist der Battle Pass:

Diablo 4 bekommt etliche MMO-Elemente, anders als die meisten seiner Vorgänger. Mit dabei ist ein Battle Pass.

Der Pass bietet euch etwa alle 3 Monate die Möglichkeit, euch Belohnungen zu erspielen. Dabei gibt es einen kostenlosen und einen bezahlten Pfad.

Jetzt streiten sich die Spieler aber (wieder) darum, ob der Pass eigentlich gut ist oder nicht.

Mehr zum Thema Diablo 4 macht deutlich, was es von einem MMO unterscheidet – „Nicht dazu gedacht, ewig gespielt zu werden“ von Maik Schneider

Woher kommt die Diskussion? Blizzard hat in einem kürzlichen Stream den Battle Pass genauer erklärt. Das Modell folgt dabei grob dem, was einige von euch vielleicht schon aus Call of Duty kennen:

der kostenlose Pfad bietet 27 Stufen

im kostenpflichtigen Pfad gibt es 90 Stufen

die Kosten belaufen sich auf 10 US-Dollar (voraussichtlich auch 10 Euro)

es wird Stufen-Sprünge zu kaufen geben

Im Pass gibt es neben optionalen Kosmetika auch eine Währung, die jedoch für jeden verfügbar ist– egal, ob bezahlt oder nicht. Mit der Währung lassen sich Boosts kaufen, die etwa mehr Erfahrungspunkte oder Gold gewähren.

Bestimmte Stufen sollen dabei eine Level-Voraussetzung haben, sodass nicht einfach der gesamte Pass gekauft werden kann. EP für den Battle Pass erhaltet ihr durch alle möglichen Inhalte im Spiel wie das klassische Looten und Leveln, aber auch spezielle Aufgaben.

Der Battle Pass wird langfristig sicherlich ein Teil des Endgames und der Wiederspielbarkeit. Mehr zum Endgame seht ihr im Video:

„Darüber heulen, wie Leute heulen. Sehr originell“

In der Community ist der Battle Pass immer wieder ein Thema und äußerst kontrovers. Vor einigen Wochen fragte ein Nutzer bereits, warum niemand was gegen das System habe und zog großen Spott auf sich.

Jetzt fragte ein weiterer Nutzer, ob „wir jetzt den Battle Pass hassen“ nach den neuen Infos. Obwohl er immerhin über 900 Upvotes erreichte, bekam der Thread fast ebenso viele Downvotes und stolze 1.600 Kommentare.

Der Ersteller kritisiert dort, dass die Community den Battle Pass erst gefeiert habe, weil nur Cosmetics drin sein sollten. Jetzt werfe man Blizzard Gier vor. Man könne es den Spielern einfach nicht recht machen.

Der Top-Kommentar zieht den Ersteller direkt in die Kritik:

Ich war da, am Anfang, als man sagte, das Internet würde uns allen erlauben, gebildeter zu sein als je zuvor! Stattdessen bekamen wir das hier … MongooseOne

Auch andere Antworten sind zum größten Teil zynisch oder sogar abwertend. Einige meinen, sie hätten Battle Passes in Vollpreisspielen schon immer gehasst und sie hätten Spiele kaputt gemacht. „FOMO“ sei sowieso eine schreckliche Idee.

Ist der Battle Pass wirklich so schlimm? Die Meinungen zum System gehen weit auseinander. Obwohl sich in genau diesem Thread die Stimmen für den Battle Pass eher zurück halten, gibt es durchaus Leute, die an der Monetarisierung nichts auszusetzen haben.

Ein wenig differenzierter wendet dagegen jemand ein, dass es normal wäre, wenn eine so große Community auch unterschiedliche Ansichten hätte. Wären alle derselben Meinung, dann sei das ein Grund zur Sorge.

Dabei wird das Spiel selbst kaum kritisiert. Tatsächlich ist nach dem letzten Test so viel Lob vorhanden, dass selbst die kontroversen Punkte noch ein wenig Liebe abbekommen:

