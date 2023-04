Fan fragt, warum sich niemand über den Battle Pass in Diablo 4 aufregt – Hunderte verspotten ihn

Wir haben euch in einem kurzen Video 5 alternative Spiele zu Diablo 4 zusammengestellt, die nicht Path of Exile sind.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Andere beschweren sich aber durchaus über den Battle Pass. Leser Arnas etwa meint, in einem Spiel für 70 Euro hätten Battle Pass und Echtgeld-Shop nichts verloren. Er habe keine Lust mehr auf so etwas.

„Mir ist es lieber, sie bringen einen Battle Pass, Cash Shop oder was auch immer, so lange es kosmetisch ist und nicht das Gameplay beeinflusst“, schriebt Nutzer PyrocXerus . Wenn es die Entwickler dazu bewege, mehr Content und neue Erweiterungen zu machen, sei er mit dem Battle Pass einverstanden.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Der Nutzer beschwert sich: „Ein Battle Pass gehört in ein kostenloses Spiel, nicht zusätzlich in ein 70-$-Spiel (mehr, wenn du die Collector’s Edition kaufst).“ Der Thread hat keine Upvotes, aber über 390 Kommentare.

Insert

You are going to send email to