Blizzard erklärt, warum Diablo 4 besser ist als das hochheilige Diablo 2

In einem Interview bezeichneten die Bosse von Diablo 4 das neue Action-RPG als „das beste Diablo aller Diablo-Spiele“. Wie die Entwickler das begründen, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Joe Shely (Game Director) und Rod Fergusson (General Manager des Diablo Franchise) sind in letzter Zeit viel unterwegs und führen Interviews zu Diablo 4 auf der ganzen Welt. Mit MeinMMO haben sie in Berlin gesprochen. In London unter anderem mit der Seite „PCGamesN“.

Bei dem Interview in London meinte Fergusson, Diablo 4 wäre „das beste Diablo aller Diablo-Spiele“. Viele Fans sehen hier Diablo 2 als die Vorlage, die es zu schlagen gilt.

Warum Shely und Fergusson in Diablo 4 den neuen Überflieger der ARPG-Reihe sehen, findet ihr hier.

Story, Kampf, Welt – Diablo-Bosse sagen, alles ist besser

Wie erklären sie ihre Aussage? Fergusson beginnt mit: „Diablo 4 ist perfekt für den Start oder auch, wenn du eine Weile nicht reingeschaut hast, perfekt um wieder zurückzukommen. Weil es all diese Dinge hat, die du an den letzten Spielen so geliebt hast und noch etwas mehr“.

Als Beispiel dafür nennt Fergusson die Story: „Es ist die stärkste Diablo-Story bisher. Wenn du Diablo-Games für die Story spielst, es ist die mit Abstand beste Story“.

Aber auch das Kampfsystem hebt er hervor: „Wenn du für den Kampf spielst, ist es die neue Komplexität rund um das ‚Ausweichen‘ und das neue Tränke-System, die für mehr Tiefe sorgen. Wenn man spielt, ist es nicht 100 % Button-Mashing – obwohl man das immer noch zu einem gewissen Grad tun kann“.

Für Fergusson macht auch schon die Welt in Diablo 4 einen Unterschied: „Es ist eine bodenständige Welt. Zumindest am Anfang ist es kein Spektakel an visuellen Effekten […] – du bist Teil dieser Welt und kannst das auch fühlen, du kannst die Charaktere fühlen. Aus irgendeinem Grund sorgst du dich jetzt um die NPCs. Es ist dein Kampf und das macht Diablo zu Diablo“.

Rod Fergusson: „Ich denke, das ist beste Diablo aller Diablo-Spiele und wenn du neu bist, ist das eine hervorragende Möglichkeit für den Start.“

Nun steigt Shely mit ein: „Die Leute haben Dinge, die sie an den ersten Spielen geliebt haben und Dinge, die sie an Diablo 3 geliebt haben. Ein Teil [der Entstehung von Diablo 4] war der mechanische Fluss des Kampfes in Diablo 3 – das ganze ‚schnell bewegen Taktik-Zeug‘ – sowie das richtige Tempo und die Anzahl der Monster auf dem Bildschirm, während wir die Dunkelheit von Diablo 2 einfangen wollten. Es war eine echte Reise für uns, von den Items bis zum Klassendesign, um [beide Spiele] wirklich zufriedenstellend einzufangen“.

Fergusson fügt hinzu: „Wenn man nach elf Jahren etwas zurückbringt, ist es immer schwierig, die Grenze zwischen Respekt vor der Vergangenheit und Innovation für die Zukunft zu finden. Es war ein wirklich interessantes Designproblem und ich denke, Joe und sein Team haben beim Einfädeln der Nadel perfekte Arbeit geleistet“.

Die Reaktionen nach der Open Beta geben den beiden Verantwortlichen schon mal recht. Es gab auch Kritik, der überwältigende Teil der Spieler hat sich jedoch eher positiv geäußert und kann den Release am 06. Juni kaum noch abwarten.

Was denkt ihr? Wird Diablo 4 alle anderen Diablo-Spieler überflügeln? Diablo 2 hat das Genre der Action-RPGs revolutioniert – muss Diablo 4 das auch schaffen, um besser zu sein?

