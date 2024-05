„Dachte, ich habe versehentlich Albion Online gestartet“ – Battle Pass von Diablo 4 verwirrt Spieler, passt so gar nicht

In Diablo 4 ist die neue Season gestartet und bringt nicht nur neue Inhalte ins Spiel, sondern auch einen frischen Battle Pass. Spieler finden aber, der passt irgendwie so gar nicht zur Ästhetik der Diablo-Reihe.

Am 14. Mai 2024 startete Season 4 in Diablo 4 und brachte neuen Endgame-Content ins Spiel, der bei einem Großteil der Community gut ankommt. Auch ein frischer Battle Pass ist seit Season-Start verfügbar. Der Pass bietet euch etwa alle drei Monate die Möglichkeit, euch Belohnungen zu erspielen. Dabei gibt es einen kostenlosen und einen bezahlten Pfad.

Schon im Vorfeld hat die Community oft über die Inhalte aus dem Battle Pass diskutiert. Von dem Battle Pass in Season 2 waren sie enttäuscht und nannten kosmetische Belohnungen „NPC-Rüstungen.“ Und auch jetzt schimpfen Spieler über die Cosmetics. Sie finden, dass die Ausrüstung aussieht, als wäre sie eigentlich für ein anderes Spiel gedacht.

Warum verwirrt der Battle Pass die Spieler? Auf Reddit postet der Nutzer „Throwedaway99837“ am 27. Mai ein Bild aus Season 4 in Diablo 4. Er schreibt im Beitrag, ob sich noch jemand frage, was es mit dieser Grafik auf sich hat.

Er führt seinen Gedanken dazu wie folgt aus:

Das tauchte vor kurzem auf einem Ladebildschirm auf und hat mich sehr verwirrt. Es sieht aus, als wäre es für ein völlig anderes Spiel gedacht und passt überhaupt nicht zum Ton oder zur Ästhetik der Diablo-Serie.

Der Kommentar mit den meisten Upvotes stammt von „Mileena_Sai“. Der Nutzer merkt auf Reddit an, es sei „schrecklich und passt nicht zu Diablo 4“. Das sei doch nur dafür da, um die kosmetischen Items aus dem Pass zu zeigen.

„Das ist nicht Diablo“

Was sagen andere Spieler dazu? Auch andere Spielerinnen und Spieler scheinen verwirrt zu sein, was das Design des Battle Passes betrifft. Manche schreiben, es passe nicht zu Diablo 4 und sie vermissen die „dunklere Kunst“. Andere denken bei dem Stil an ein „Handyspiel über Elfenkriege“ (via Reddit). Ein Nutzer schreibt auf Reddit: „Es erinnert mich an Mortal Kombat und daran, dass jemand gleich einen Finisher kassiert.“

Der Nutzer „Trick-Silver1652“ schreibt auf Reddit dazu: „Kein Witz, ich habe vorhin gespielt und es war entweder dieses [Bild] oder ein anderes im gleichen Stil und ich dachte für eine Sekunde, ich hätte aus Versehen Albion Online geladen. Schafft diesen Mist aus dem Spiel, das ist nicht Diablo.“

Der Nutzer „GrimJoshua“ vermutet auf Reddit, das Design könnte ursprünglich für eine andere Season gedacht gewesen sein. Er schreibt:

„Der ganze Pass/Stil ist völlig losgelöst von der Season. Ich bin wirklich verwirrt, warum der Pass kein Höllen-/Dämonenthema enthält, wenn man bedenkt, dass die neu gestalteten Höllenfluten im Mittelpunkt stehen. Ich kann nur vermuten, dass der Pass für eine andere Season verwendet werden sollte.“

Was haltet ihr von dem Design des Battle Passes und der kosmetischen Items? Hättet ihr euch da eine „düstere“ Variante gewünscht? Oder vielleicht auch etwas, das zu den Höllenfluten passt? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.

Mit Season 4 wurden die Höllenfluten in Diablo 4 komplett überarbeitet. Sie sind jetzt schon auf Weltstufe 1 verfügbar und eignen sich perfekt zum Leveln und Looten. Überall spawnen Mobs, Riesenwürmer spucken Feinde aus und euer Bedrohungslevel füllt sich mit jedem Monster, dass ihr tötet und mit jeder Kiste, die ihr öffnet. Die Höllenfluten sind in Season 4 ein komplettes Chaos – Und die Spieler lieben es.