Diablo 4 zeigt seine Pläne für 2025, versorgt euch in jeder Season mit neuen Kräften

Blizzard gibt bekannt, was 2025 noch in Diablo 4 zu erwarten ist. In dem ARPG bekommt ihr in jeder kommenden Season neue Kräfte, aber auch neue Loot-Pets und ein paar Updates für das Basisspiel.

In einer Roadmap präsentiert Diablo 4 seinen Content für das laufende Jahr. Grob in jedem Quartal erwarten euch frische Inhalte – bei den Seasons bleibt sich das ARPG aber treu und liefert euch immer weitere neue Kräfte. Die Roadmap teasert obendrein an, was im kommenden Jahr auf die Fans zukommt.

Das kommt 2025 in dem „Zeitalter des Hasses“ in Diablo 4 noch auf euch zu:

„Belials Wiederkunft“ (April bis Juli): In Season 8 übernehmt ihr die Mächte von 24 Bossen, wenn ihr sie besiegt – somit erhaltet ihr ihre Angriffe oder passiven Boni für eure Builds. Belial ist einer der drei neuen Unterschlupf-Bosse, die euch erwarten. Es wird ein saisonales „Erscheinungs-Überfall“-Event geben und eines zum 2. Jubiläum von Diablo 4. Wie schon in Season 7 gibt es ein neues Loot-Pet, und sowohl der Battle Pass („Reliquiar“) als auch die Saisonreise werden überarbeitet.

„Sünden der Horadrim“ (Juli bis September): Im Sommer dreht sich die Season um Horadrische Mächte. Der „Orden der Horadrim“ ist eine Bruderschaft aus Magiern, die von Tyrael gegründet wurde. Es gibt ein neues „Dungeon-Eskalation“-Event, neue dauerhafte Aktivitäten in den Alptraum-Dungeons und ein frisches Loot-Pet. Zudem könnt ihr Diablo 4 dann auch auf Konsolen mit Tastatur und Maus spielen.

„Höllisches Chaos“ (September bis Dezember): Ab September, was Season 10 entsprechen dürfte, erhaltet ihr Chaosmächte für eure Builds. Die Höllenhorden bekommen ein Update, ein weiteres Loot-Pet wartet auf euch – und es sind zusätzliche Inhalte geplant, über die Blizzard noch nichts Konkretes verrät.

Die Roadmap zeigt kommende Season-Inhalte in Diablo 4.

Zweite Erweiterung und Ranglisten kommen 2026

Das kommt 2026 auf euch zu: Die Roadmap bietet einen kleinen Einblick in den Content für das kommende Jahr. Dort erwartet euch unter anderem:

eine neue Erweiterung

ein neues Rangsystem

Bestenlisten

Ursprünglich war geplant, jedes Jahr eine Erweiterung für Diablo 4 zu liefern. Bereits mit Vessel of Hatred sei man in Verzug gekommen, weil das Team mehr Ressourcen in die Verbesserung der Qualität gesteckt habe – und das zieht eine Verzögerung der weiteren Entwicklung nach sich. Der zweite DLC für Diablo 4 ist deshalb erst für 2026 angesetzt.

Mit der Überarbeitung des Battle-Pass-Systems will das Team auf das Feedback der Community eingehen und den Pass anpassbarer gestalten. Im „Campfire Chat“-Livestream auf YouTube erklärte der Community-Direktor Adam Fletcher am 7. März 2025, dass die Spieler die Belohnungen bekommen sollen, die sie wirklich wollen.

Dem Grundrezept der Seasons bleibt man offenbar treu – es geht weiterhin um neue, mächtige Kräfte. In Season 7 sind es die Hexenmächte, die eure Builds ergänzen:

Mit Season 8 ziehen neue Bosse dauerhaft ins Spiel und auch das Beschwören von Bossen in Diablo 4 erhält eine Anpassung. Ihr benötigt keine Materialien mehr, um die Bosse zu beschwören. Für die Mats könnt ihr allerdings Truhen für mehr Loot nach dem Boss-Kampf öffnen.

Obendrauf schraubt Blizzard in Season 8 an der Schwierigkeit in Diablo 4 – nur die besten 10 % der Spieler sollen es überhaupt auf Qual-Stufe 4 schaffen. Ihr sollt Bosse nicht mehr one-shotten können – wenn ihr es überhaupt bis zu der Stufe schafft. Obendrauf gibt es mit Belial noch einen neuen Boss, der euch richtig ins Schwitzen bringen soll.