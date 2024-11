In einem Diablo bekommt ihr es bald mit dem besten Bösewicht aus WoW zu tun, holt euch seine legendäre Waffe

In Sanktuario wird zur Feier des 20. Jubiläums von World of Warcraft bald der ewige Krieg entfesselt. Mittendrin: der Lichkönig. MeinMMO verrät euch, was das Crossover-Event sonst noch zu bieten hat.

Was ist das für ein Crossover-Event? Die Party zum 20. Jubiläum von World of Warcraft läuft und natürlich lässt es sich Blizzard nicht nehmen, die Feierlichkeiten auch auf andere Spiele des Studios auszuweiten. Frisch angekündigt ist das Crossover-Event „Eternal War“, das vom 13. November 2024 bis zum 11. Dezember 2024 in Diablo Immortal laufen soll.

Das Wichtigste zu Diablo Immortal in weniger als drei Minuten:

Die folgenden Inhalte erwarten euch während des Events (via blizzard.com):

Fordert in der Gefallenen Zitadelle den Lichkönig heraus und verdient euch so einen legendären Waffen-Skin.

Das Schlachtfeld „Cutthroat Basin“ ist dem Arathibecken aus WoW nachempfunden und lässt euch auf Seiten der Allianz oder Horde in den PvP-Kampf ziehen. Euch steht der Modus Eroberer zur Verfügung. Charakterstufe, Gegenstände und Edelsteinstufen werden normalisiert.

Über die ersten Stufen des Ewigen Krieges schaltet ihr kostenlose Belohnungen frei, wie einen legendären Edelstein (Mourneskull, 2 Sterne), einen Skin für Frostgram, ein Portal für die Eiskrone, zehn legendäre Wappen und mehr.

Über tägliche Aufgaben, den Kampf gegen den Lichkönig sowie die Teilnahme an den Herausforderungen im „Cutthroat Basin“ verdient ihr euch „Frozen Boons“, um euch diverse der Jubiläums-Belohnungen im WoW-Stil zu verdienen, wie Banner, Emojis und Waffen-Skins für alle Klassen.

Vom 6. November bis 17. November gibt’s neue Belohnungen fürs Einloggen und einen Erfahrungspunkte-Bonus für den Battle Pass.

Während des Ewigen Krieges könnt ihr euren eigenen Murloc-Skin für euren Familiar erhalten! Dieser Skin hat einzigartige Meisterangler-Eigenschaften, die gelegentlich die Anzahl der gefangenen Fische verdoppeln.

Über den Phantom-Markt könnt ihr euch vom 13. November bis 11. Dezember 2024 einen Verräter-Illidan-Skin sichern. Im Shop landen zudem für gewisse Zeit mehrere Ashbringer-Skins.

Schickere Skins als in Diablo 4

Im Folgenden findet ihr eine Galerie mit einigen Skins, die von Blizzard bereits für das Crossover-Event vorgestellt worden sind.

Ashbringer Illidan Murlocs Remornia-Blood Knight Shadowmourne–Necromancer Thunderfury, Blessed Blade of the Windseeker –Tempest Truthguard–Crusader

Was denkt MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz zum Event? Ich halte persönlich extrem wenig von Diablo Immortal. Das Spiel wirkt wie ein „Best-of“ der Monetarisierungsstrategien, die sich über die vergangene Dekade hinweg durchsetzen konnten und scheut dabei auch nicht vor klaren Pay2Win-Elementen zurück.

Umso bitterer finde ich es, dass einige der neuen Skins des Crossover-Events richtig toll geworden sind und sogar besser aussehen als vergleichbare Skins aus Diablo 4. Ich denke hier etwa an den Illidan-Skin. Seht ihr das auch so oder gefallen euch die kosmetischen Schmankerl aus D4 besser? Ihr könnt in Diablo 4 jetzt als Arthas oder Illidan spielen, aber das kostet ordentlich Kohle