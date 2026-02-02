Diablo Immortal: Alle gültigen Codes und wie ihr sie einlöst (Februar 2026)

In Diablo Immortal gibt es immer wieder Codes, die ihr eingeben könnt, um zusätzliche Gegenstände zu erhalten. Alle aktiven Codes findet ihr hier.

Durch die Codes in Diablo Immortal könnt ihr kostenlose Belohnungen erhalten, einfach, indem ihr sie im Spiel eingebt.

Wir aktualisieren den Beitrag stetig, wenn es neue Codes gibt. Es lohnt sich also, öfter mal vorbeizuschauen. Die Codes gelten sowohl für die Version auf PC als auch für die iOS- und Android-Versionen.

Update vom 02. Februar 2026: Es gibt keine neuen Codes, die zwei in der Liste sollten aber noch funktionieren. Sagt uns gern Bescheid, sollte das nicht der Fall sein.

Aktuelle Codes für Diablo Immortal im Februar 2026

Welche Codes kann ich derzeit einlösen? Aktuell könnt ihr folgende Codes einlösen und Belohnungen erhalten:

FLESHHARVEST – 3 Aquamarine, 3 Saphire, 2 Wappen und 2 legendäre Gegenstände

3 Aquamarine, 3 Saphire, 2 Wappen und 2 legendäre Gegenstände CARDCOLLECT – Zufällige Karte zur Verwendung im Heroes of the Hearth-Event sowie ein legendäres Ausrüstungsstück, eine legendäre Waffe und 3 von jedem normalen Edelstein

Folgende Codes sind abgelaufen und können nicht mehr eingelöst werden:

WILDNATURE

HELLFEST2025

BOSSGAUNTLET

TRIALS2025

LEGENDARY

GRIFFITH2025

GUTS2025

Codes einlösen und Probleme

Wie löst man die Codes ein? Um Codes für Diablo Immortal einzulösen, müsst ihr die Webseite https://diabloimmortalredeem.com/ besuchen und dort euren Code eingeben. Damit er auch bei euch landet, müsst ihr ebenso eure Spieler-ID eingeben und euren Server auswählen.

Habt ihr alles richtig gemacht, erhaltet ihr die dazugehörigen Items im Spiel.

Wo findet man die Spieler-ID? Um eure Spieler-ID zu finden, müsst ihr euch bei Diablo Immortal einloggen. Geht dann auf die 3 Linien oben rechts in der Ecke. Geht dann auf das Zahnrad und scrollt ganz nach unten. Ihr findet die gesuchte Zahl neben den Buchstaben UID (User-ID).

Warum funktioniert der Code nicht? Wenn ein Code eine Fehlermeldung auslöst, ist er in den meisten Fällen bereits abgelaufen. Manche Codes sind außerdem regionsspezifisch und können daher außerhalb bestimmter Länder nicht eingelöst werden. Überprüft zudem, ob ihr den Code korrekt eingegeben habt – schon ein kleiner Tippfehler kann zu Problemen führen.

