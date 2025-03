Die Welt von Diablo gibt es nur wegen eines besonderen Steins, aber kaum ein Mensch weiß davon

In Diablo metzelt ihr euch seit Jahrzehnten fröhlich durch die Welt und zerlegt Dämonen, Stachelratten und anderes Kroppzeug, was das Unglück hat, am anderen Ende eurer Klinge zu landen. Aber wusstet ihr schon, dass die Welt, in der das alles passiert, einem besonderen Stein zu verdanken ist – der einmal Teil eines Drachen war?

Die Story von Diablo spielt sich zum größten Teil auf Sanktuario ab, der Welt der Menschen, die hin und wieder von Engeln und Dämonen „besucht“ wird. In Sanktuario gibt es viele Regionen und Gebiete, zuletzt etwa kam in Diablo 4 der Dschungel rund um Kurast dazu, ein krasser Gegensatz zur Wüste Kehjistans oder den frostigen Bergen der Zersplitterten Gipfel.

Trotz der vielfältigen Gebiete ist Sanktuario eher klein, vergleicht man es mit der Welt als Ganzes oder mit anderen Universen wie dem gigantischen Azeroth von World of Warcraft oder den absurden Skalierungen von Warhammer.

Allerdings soll Sanktuario gar nicht riesig sein. Denn ursprünglich sollte diese kleine Welt genau das sein, was der Name suggeriert: eine Zuflucht. Dass sie überhaupt existiert, ist aber nur zwei Wesen zu verdanken – und einem mächtigen Stein, der für den größten Krieg der Welt gesorgt hat.

Die Rede ist vom Weltenstein, einem Gegenstand, der Veteranen spätestens seit Diablo 2 ein Begriff sein dürfte und der bis heute eine wichtige Rolle spielt.

Ein Teil eines Drachen wird zum ewigen Streitpunkt

Eigentlich ist der Weltenstein kein „Stein“ im eigentlichen Sinne, sondern ein Überbleibsel des Drachen Anu. Anu ist das erste Wesen überhaupt in der Welt von Diablo und starb im Kampf mit seinem Bruder Tathamet.

Die beiden Drachen waren absolute Gegensätze: Licht und Dunkel, Gut und Böse, physisch und magisch. In einem Kampf haben sich die beiden Drachen gegenseitig getötet. Aus Tathamet sind die sieben Übel der Hölle entstanden, von Anu ist der Weltenstein geblieben.

Der Weltenstein, oder das „Herz der Schöpfung“, hat die Macht, ganze Realitäten zu erschaffen und zu verändern oder Welten in einem Augenblick zu vernichten. Wer auch immer den Stein berührt, wird unwiderruflich verändert – selbst Seelen.

Ein Artfakt mit solcher Macht ist entsprechend begehrt. Nachdem es entdeckt worden ist, ist der Endlose Konflikt ausgebrochen, der nie endende Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Das ganze Ziel dieses Krieges ist die Herrschaft über den Weltenstein. Aber zwei Leute hatten etwas dagegen.

Ein Engel und eine Dämonin klauen einen Stein …

Während des Krieges haben sich der Engel Inarius und die Dämonin Lilith unter … fragwürdigen Umständen kennengelernt. Müde vom endlosen Krieg haben die beiden mit ein paar Abtrünnigen den Weltenstein gestohlen und versteckt.

Inarius nutzt die Macht des Weltensteins, um Sanktuario zu erschaffen, eine Welt, die durch den Stein selbst vom Blick der Dämonen und Engel versteckt bleiben sollte. Ein sicherer Hafen für die Kinder der beiden: die Nephalem.

Übrigens: Durch die Macht des Weltensteins und dadurch, wie Lilith und Inarius ihn verändert haben, ist das Geisterreich entstanden, eine geisterhafte Reflexion von Sanktuario und Durch die Macht des Weltensteins und dadurch, wie Lilith und Inarius ihn verändert haben, ist das Geisterreich entstanden, eine geisterhafte Reflexion von Sanktuario und der Ort, von dem die Geistgeborenen ihre Macht beziehen

Um Sanktuario und den Weltenstein zu schützen, hat Inarius das Artefakt im Berk Arreat versteckt und die Macht an sich selbst gebunden – was ihn wiederum deutlich stärker gemacht hat. Zugleich hat er damit die Menschen geschwächt, was Lilith als Mutter der Menschheit überhaupt nicht gefallen hat. Daraus entstanden neue Konflikte.

Schließlich waren es aber die Menschen selbst, die durch ihren Übermut Dämonen auf sich aufmerksam gemacht haben, allen voran Mephisto, das älteste aller Übel. Sanktuario wurde schließlich entdeckt und der Ewige Konflikt hat sich auf die Welt der Menschen ausgeweitet.

Der Weltenstein heute: Tausende Splitter mit unglaublicher Macht

Im Verlauf von Diablo 2: Lord of Destruction könnt ihr das Große Übel Baal dabei beobachten, wie er den Weltenstein verdirbt. Mit Erfolg: das Herz der Schöpfung wird korrumpiert und der Engel Tyrael sieht keine andere Möglichkeit mehr, als den Stein zu zerstören.

Durch die Explosion wird der Berg Arreat zerstört, weswegen ihr ihn seit Diablo 3 bzw. Diablo Immortal nur noch als Krater kennt. Die Splitter des Weltensteins sind aber nach wie vor mächtig genug, um alles, was sie berühren, zu verderben oder die Realität zu ändern.

Die gesamte Story von Diablo Immortal dreht sich um die Weltensteinsplitter und darum, was mit diesen passiert. Von den Menschen auf Sanktuario weiß davon heute so gut wie niemand mehr etwas, außer vielleicht die Horadrim, die zur Zeit von Diablo 4 fast ausgelöscht sind.

Aus einigen der Splitter sind zudem die Seelensteine erschaffen worden, ursprünglich Gefängnisse für die Seelen von Engeln und Dämonen, heute aber durch ihre Korrumpierung Quellen der Macht.

Eine Ausnahme bildet hier der Schwarze Seelenstein, der von Zoltun Kul erschaffen worden ist. Dieser besondere Stein sollte die Seelen von vielen Engeln und Dämonen binden und so alle sieben Übel fangen können. Wie genau das ausgegangen ist, erzählt die Story von Reaper of Souls: Ein Engel hat 90 % der Menschen in Diablo 3 getötet, begeistert damit Fans für Diablo 4