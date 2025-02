Blizzard verkauft Pets für 25 Euro in Diablo 4 und Spieler sind ziemlich einverstanden damit

Aktuell sorgen teure Loot-Pets im Shop von Diablo 4 für Diskussionen in der Community – aber einige Spieler sehen gar kein Problem bei dem Angebot.

Der Shop und die Preise für die Cosmetics standen schon in der Kritik, bevor Diablo 4 überhaupt veröffentlicht wurde:

Vor dem Release zeigte Blizzard den Shop und die Spieler äußerten ihre Unzufriedenheit darüber, dass Cosmetic-Pakete 25 Euro kosten sollen.

In Season 2 kam die Diskussion erneut auf und die Spieler stritten darüber, wer schuld an den hohen Preisen für Skins ist.

Im Februar 2024 verkaufte Blizzard verschiedenfarbige Portale, die jedoch an bestimmte Klassen gebunden waren. Die Community meckerte: Für den Preis kann man sich ja gleich ein Spiel kaufen.

Jetzt gibt es eine neue Diskussion über die Preise im Shop – dieses Mal geht es um die kleinen Tierchen, die euch in Diablo 4 hinterherlaufen.

Um welche Tiere geht es? Seit Season 4 gibt’s in Diablo 4 Pets, die für euch automatisch Mats einsammeln – und die könnt ihr mit verschiedenen Skins anpassen. Anders als beim Reittier, ändert ihr dabei aber nicht die Rüstung, sondern wählt einfach ein anderes Loot-Pet. Aktuell gibt’s im Shop neue Varianten für rund 25 Euro, was einige Spieler für völlig überzogen halten. Andere sehen es entspannter, da die Pets rein kosmetisch sind und ohnehin keinen spielerischen Vorteil bringen.

„So tiefgründig ist das nicht“

Auf Reddit zeigt JoeTom86 ein Loot-Pet, das es für ungefähr 25 Euro im Shop von Diablo 4 gibt und meint, der Preis dafür sei „völliger Wahnsinn.“ Der Post hat bisher über 3.300 Upvotes und zahlreiche Kommentare gesammelt, in denen die Nutzerinnen und Nutzer über das Thema diskutieren.

Das Loot-Pet, das auf Reddit thematisiert wird. Ein weiteres Loot-Pet im Shop von Diablo 4.

Was sagen andere Spieler dazu? Viele Nutzer scheinen mit dem Angebot kein großes Problem zu haben. Der Grundtenor in den Kommentaren: „Kauft es, wenn ihr es wollt – oder eben nicht.“ Auch andere sehen hier kein großes Problem – oder haben bei dem coolen Pet sogar selbst zugeschlagen:

gatorfan8898 schreibt: „Ich habe es einfach gekauft, weil es mir gefallen hat. So tiefgründig ist das nicht. […] Jeder hat seine eigene Schmerzgrenze, was Preise angeht.“

HeliosTrick meint: „Entspann dich und lass die Leute ihre überteuerten, letztlich bedeutungslosen Pixel genießen.“

Rockclimbinkayaker kommentiert: „Ganz ehrlich, das ist eine bessere Investition als […] ein 20-$-Lottoschein mit 99 % Verlustchance. Zumindest habe ich mein Pet für den Rest meiner Reise dabei. Ich könnte mein Geld für viele andere nutzlose Dinge verschwenden, die ich am nächsten Tag nicht mehr habe.“

McLando_Norris schreibt: „Völlig optional. Wer es kaufen will, zahlt den Preis.“

Für manche ist der hohe Preis sogar ein willkommener Grund, kein Geld auszugeben. So schreibt evertonblue: „Ich finde es besser, wenn solche Sachen so teuer sind – dann fällt es mir leichter, nichts zu kaufen.“

Viele Spieler erinnern zudem daran, dass es auch kostenlose Pets gibt. Das erste Tier, einen Hund, erhält man direkt durch die Quest zur Freischaltung des Loot-Pets. Ein weiteres gibt es als Belohnung für Etappe 7 der Saisonreise in Season 7. Hier schreibt etwa Eagles_63, dass das saisonale Pet so cool sei, dass er es ohnehin nicht wechseln will.

Bei dem saisonalen Pet handelt es sich um den Raben Dorian, der eure Spielercharakter hinterherfliegt und Mats einsammelt. Aber nicht nur der neue Rabengefährte kommt gut an, sondern auch ein anderer Rabe, der mit Season 7 ins Spiel kam. Ihr findet ihn in den „Kopfjagdzonen“, wo er euch im Tausch gegen Gaben mit Loot belohnt. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Ein einfacher Rabe auf einer Stange ist gerade eines der meistgeliebten Features in Diablo 4