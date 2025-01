Ein einfacher Rabe auf einer Stange ist gerade eines der meistgeliebten Features in Diablo 4

Mit Season 7 kamen neue Features in Diablo 4, darunter auch ein Upgrade für die Flüsterzonen. Besonders der Rabe, den ihr dort treffen könnt, ist schnell zum Fanliebling geworden.

Was ist das für ein Rabe? Die neuen Kopfjagdzonen, von den Spielern auch „Hexenfluten“ genannt, sind eines der neuen Features in Season 7 von Diablo 4. Sie sind nicht nur ideal zum Leveln, sondern auch perfekt, um Kisten vom Flüsternden Baum zu farmen. Besonders praktisch: In den Zonen gibt es Raben des Baumes, bei denen ihr eure Gaben schnell und bequem abgeben könnt.

Die Community kritisierte zuvor häufig, dass die Kisten des Flüsternden Baumes zwar lohnenswert sind, es jedoch nervt, jedes Mal zum Baum reisen zu müssen, um die gesammelten Gaben einzutauschen. Sobald ihr 10 Gaben gesammelt habt, erhaltet ihr nämlich keine neuen mehr durch das Erledigen von Flüsteraufgaben – ihr müsst sie also erst abgeben, bevor es weitergeht.

Mit Season 7 hat Blizzard die Raben ins Spiel gebracht, die ihr direkt in den Kopfjagdzonen findet. Zudem haben die Entwickler das Layout am Ort des Flüsternden Baumes überarbeitet. Ihr findet dort jetzt weitere Händler und die Altäre, an denen ihr neue Hexenkräfte erwerben könnt.

„Das beste Quality-of-Life-Feature in Season 7“

So kommen die Raben an: Die Community lobt die Raben des Baumes, da sie den ganzen Ablauf enorm vereinfachen. Auf Reddit meint ein Nutzer: „Den Raben direkt ins ‚Hexenflut-Gebiet‘ zu setzen, ist das beste Quality-of-Life-Feature, das Blizzard in dieser Season hinzugefügt hat. Nicht direkt nach 10 Gaben zum Baum zurückkehren zu müssen, ist so angenehm.“

Auch in einem anderen Reddit-Beitrag wird das neue Feature gefeiert. Die Nutzer finden das neue Abgabe-System großartig. Winter_Ad_2618 meint, dass er die neuen Raben liebe und die Flüsterzonen jetzt gar nicht mehr auf eine andere Weise spielen könne.

Habt ihr 10 Gaben gesammelt, spawnt der Rabe des Baumes in der Zone. Beim Raben des Baumes könnt ihr eure Gaben abgeben.

Im Thread kritisieren manche, dass man die Kisten des Baumes nicht stapeln kann. Das würde den Prozess noch weiter erleichtern, da sie sonst schnell das Inventar verstopfen. Andere schlagen vor, einen Schmied direkt neben dem Raben zu platzieren, um den Loot sofort zerlegen zu können.

Ein anderer Nutzer kritisiert, dass die Raben nicht in den Höllenfluten auftauchen, in denen es Aufgaben für den Flüsternden Baum gibt. Auf Reddit fragt ThanosWasRightHanded scherzhaft, wer in Season 7 überhaupt Höllenfluten macht. Außerhalb der Aufgaben für die Season-Reise sei das Feature jetzt „nutzlos“.

In einem Punkt sind sich viele Spielerinnen und Spieler in verschiedenen Threads jedoch einig: Der Rabe sollte dauerhaft im Spiel bleiben. Auch die Überarbeitung des Wegpunkts am Flüsternden Baum wird positiv hervorgehoben. Für manche Spieler ist es jetzt eine Option, den Ort als „Favoriten“ zu markieren, um sich noch schneller hin teleportieren zu können.

Die Kopfjagdzonen bringen nicht nur haufenweise Loot hervor, sondern auch neue Bosse. Denn die freiliegenden Wurzeln können „Kopflose Hüllen“ spawnen, die für viele eine echte Herausforderung darstellen. Viele sehen das als einen Schritt nach oben, was die Schwierigkeit und die Gegner zu Beginn einer neuen Season angeht. Mehr dazu erfahrt ihr hier: In Diablo 4 machen Spieler gerade eine neue Erfahrung: Sie scheitern am ersten Boss und es gefällt ihnen