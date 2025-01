In Diablo 4 machen Spieler gerade eine neue Erfahrung: Sie scheitern am ersten Boss und es gefällt ihnen

In Diablo 4 hat die Season 7 begonnen. Da geht es direkt zu Anfang gleich zur Sache: Denn ein Boss stellt die Spieler vor eine ordentliche Herausforderung.

In Diablo 4 hat die neue Season 7, die „Saison der Hexenmacht“, am 21. Januar begonnen. Dementsprechend dreht sich viel um Hexerei.

Um hier voranzukommen, muss man Aufgaben für den „Flüsternden Baum“ abschließen und dabei einen neuen Gegnertypen besiegen: die Kopffauligen.

Und genau so einer ist gerade Thema in der Diablo-Community. Denn gleich einer der ersten Kopffauligen-Bosse hat es ordentlich in sich.

Die Kopflose Hülle macht Spielern zu schaffen – unerwartet, aber cool

Schaut man sich in der Community zu Diablo 4 um, fällt ein Gegner direkt auf: Der „Enraged Headless Husk“, bzw. eine der „Kopflosen Hüllen“ wird von einigen als verdammt harter, erster Boss wahrgenommen.

Das überrascht gerade offenbar so manchen, der es vielleicht von der letzten Season noch gewohnt war, mit starkem Gear und mächtigen Fähigkeiten durch alle möglichen Gegner hindurchzuschnetzeln, ohne auf allzu starke Gegenwehr zu treffen. Doch nach dem Reset sieht das anders aus. Man fängt wieder von vorne an, und so kann es durchaus sein, dass ein Boss schwer zu schlagen ist.

Doch das ist nicht der einzige Punkt: Spieler sehen in dem neuen Boss generell einen Sprung nach oben, was die Schwierigkeit und die Gegner zu Anfang einer neuen Season angeht. So mancher Spieler, der gerade auf „Hard“ spielt, sieht sich hier mit einem heftigen Gegner konfrontiert – und schaltet deshalb vielleicht sogar eine Stufe runter.

Was sagen Spieler? Im Subreddit zu Diablo 4 haben sich einige Kommentare gesammelt, die sich um den Enraged Headless Husk drehen. So postete ein User mit dem Namen HiFiMAN3878 , über 2000 Stunden in Diablo 4 zu haben, den Boss mit seinem Barbaren auf “Hard” aber nicht besiegen zu können (via reddit).

Da schließt sich so mancher Kommentar an:

Ja, aber er ist machbar … wenigstens gibt es hier eine Herausforderung , kommentiert User PristineRatio4117 (via reddit).

, kommentiert User PristineRatio4117 (via reddit). Das bist nicht nur du. Lol. Mein Rogue kann ihn auch nicht erledigen , kommentiert User Thanadeath (via reddit).

, kommentiert User Thanadeath (via reddit). Das ist D4. Ironischerweise ist der schwierigste Teil des Spiels Stufe 1-20 oder so. Dann fängt man an, Kräfte und Schadensskalierung zu bekommen, und es fühlt sich nie wieder besonders herausfordernd an , findet User patrincs (via reddit).

Einige kommentieren, dass sie die Schwierigkeit lieber herunterdrehen, um sich dem Boss zu stellen. Aber ebenso ist auffällig, dass auch einige finden, dass dies dem Spiel sehr guttut. Sie sprechen von einer schönen Challenge zum Start, und dass man mal richtig nachdenken müsse, um den Gegner zu Fall zu bringen.

Wie seht ihr das Thema? Habt ihr was übrig für schwierige Bosse, oder würdet ihr den Gegner lieber entspannt beiseite räumen, um weiterzukommen? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, welche Bosse ihr als Nächstes angehen solltet: Hier sind alle Bosse und ihr Loot in Diablo 4, Season 7.