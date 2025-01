Season 7 brachte neue Zonen in Diablo 4, die perfekt zum Leveln sind – Spieler finden: Die sollten dauerhaft bleiben

Mit Season 7 kamen neue Flüsterzonen in Diablo 4, in denen ihr richtig gut XP farmen könnt. Das Feature kommt so gut bei den Spielern an, dass viele hoffen, es wird dauerhaft ins Spiel integriert.

Am 21. Januar startete Season 7 in Diablo 4 und brachte neuen Content in das ARPG. Es gibt coole Hexenkräfte, die eure Builds ergänzen, neue „Okkulte Edelsteine“ und auch die Zonen mit den Flüsteraufgaben wurden erweitert. Diese neuen „Kopfjagdzonen“ werden von vielen Spielern auch „Hexenfluten“ genannt, weil sie durch die Monster-Dichte und das Design an die Höllenfluten erinnern.

Ähnlich wie in der Höllenflut könnt ihr in den Hexenfluten richtig gut XP farmen. Viele Spielerinnen und Spieler berichten, dass sie die Flüster-Aufgaben gar nicht mehr anders erledigen wollen. Die Höllenfluten rücken dadurch für viele in den Hintergrund.

„Der beste Weg, solo bis Stufe 60 zu leveln“

Wie kommen die Zonen bei den Spielern an? Ein Blick ins Subreddit zu Diablo 4 zeigt, dass die neuen Zonen bei den Spielerinnen und Spielern richtig gut ankommen. Viele hoffen, dass sie in ihrer aktuellen Form dauerhaft bleiben. Besonders das Abgabe-System für die Gaben wird gelobt: In den Gebieten spawnt ein Rabe des Baumes, bei dem ihr eure Kisten bequem abholen könnt.

Ein Nutzer erklärt auf Reddit, dass er zunächst dachte, es sei bloß eine weitere Höllenflut. „Aber je mehr ich spiele, desto mehr fühlt es sich an, wie eine bessere Flüsterzone – und es macht wirklich Spaß. Blizzard, bitte macht die normalen Flüsterzonen mehr wie diese“, schreibt er.

Im selben Beitrag kommentiert Risp_91, dass die Season-Zonen „fantastisch“ sind. „Das muss der beste Weg sein, solo bis Stufe 60 zu leveln. Ich war noch nicht einmal in einer Höllenflut, so gut ist es, lol“, stellt er fest.

Zu den Gaben schreibt Winter_Ad_2618, dass er die neuen Raben liebe. Er könne die Flüsterzonen jetzt gar nicht mehr auf eine andere Weise spielen. Und auch tacoguyasaurus findet, dass die Zonen dauerhaft bleiben könnten. Er meint: „Ich liebe sie bisher. Es gibt so viel Abwechslung, und das Raben-Abgabesystem ist großartig.“

Was ist das Besondere an den neuen Zonen? Die neuen „Kopfjagdzonen“ beinhalten etliche Flüster-Aufgaben, bei denen man Gaben für den Flüsternden Baum sammeln kann. Dadurch, dass immer mehrere türkisfarbene Kopfjagdzonen auf der Map aktiv sind, kann man dort quasi durchgehend Gaben sammeln sowie Loot, XP und Ruf farmen. Es ist immer viel los – auch in den Zonen selbst:

In den Zonen findet ihr zahlreiche Flüster-Aufgaben, die ihr erledigt, um Gaben für den Flüsternden Baum zu sammeln.

Habt ihr 10 Gaben gesammelt, gebt ihr sie bei den Raben des Baumes ab – ihr müsst die Zone also nicht verlassen und zum Baum reisen wie zuvor.

In den Gebieten spawnen „Freiliegende Wurzeln“, die entweder Loot, Monster oder die Bosse „Kopflose Hüllen“ hervorbringen.

Indem ihr die „Kopffauligen“ in den Kopfjagdzonen tötet, sammelt ihr „Ruhelose Fäulnis“. Damit könnt ihr Hexenkräfte kaufen und verbessern.

Durch das Abschließen der Flüster-Aufgaben sammelt ihr Ruf im Zirkel. Je mehr Ruf ihr sammelt, desto mehr Belohnungen schaltet ihr frei.

Es sind immer mehrere Kopfjagdzonen aktiv. Beim Raben des Baumes könnt ihr eure Gaben abgeben.





Das Highlight für Nicole sind die Raben des Flüsternden Baumes, die in den Zonen spawnen. Dank ihnen lassen sich die Gaben schnell abgeben, und man kann effizient Kisten farmen. Neu hinzugekommen sind Kisten, die ausschließlich Mats oder Gold enthalten. Generell sind die Kisten vom Flüsternden Baum MeinMMO-Autorin Nicole hat sich direkt in die neuen Flüsterzonen geworfen und war nach rund 9 Stunden bereits auf Stufe 60. Ihr Fazit: Die Kopfjagdzonen eignen sich perfekt zum Leveln und Farmen. Im Grunde muss man die Gebiete nur verlassen, um gesammelten Loot zu zerlegen oder sein Gear auszutauschen und aufzuwerten.Das Highlight für Nicole sind die Raben des Flüsternden Baumes, die in den Zonen spawnen. Dank ihnen lassen sich die Gaben schnell abgeben, und man kann effizient Kisten farmen. Neu hinzugekommen sind Kisten, die ausschließlich Mats oder Gold enthalten. Generell sind die Kisten vom Flüsternden Baum eine der besten Quellen für alle möglichen Items und Mats , auch im Endgame.

Auch wenn ihr eure Gaben jetzt bei den Raben des Baumes abgeben könnt, lohnt sich ein Besuch bei dem Flüsternden Baum. Denn dort könnt ihr neue Hexenkräfte erwerben, die eine starke Ergänzung für eure Builds darstellen. Wie ihr die Kräfte bekommt und wie sie funktionieren, erfahrt ihr hier auf MeinMMO: Diablo 4 Kräfte der Hexenmacht: So funktioniert die Mechanik in Season 7