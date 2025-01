Diablo 4 nimmt mit Season 7 das beste Feature, bringt mehr davon

Mit Season 7 kommt ein neues Feature in Diablo 4, das an die beliebten Höllenfluten erinnert. In den „Hexenfluten“ könnt ihr ordentlich XP, Gold und Loot farmen.

Welches Feature bringt Season 7? Mit Season 7 kommen die „Kopfjagdzonen“ in Diablo 4, die an die Höllenfluten erinnern. Während die Höllenflut-Bereiche rot auf der Map gekennzeichnet sind, erkennt ihr die Kopfjagdzonen an den türkisfarbenen Bereichen. In den Gebieten findet ihr zahlreiche Kopfjagd-Aufgaben, die ihr erledigt, um „Grausige Gaben“ für den Flüsternden Baum zu sammeln.

Bisher waren die Höllenfluten die beste Anlaufstelle zum Leveln und Looten, besonders im Early Game. Durch die hohe Monsterdichte und die Kombination mit den Flüsteraufgaben könnt ihr dort richtig gut XP, Gold und Loot farmen. In Season 7 werden die Höllenfluten durch die neuen Kopfjagdzonen ergänzt, erklärte Design Director Daniel Tanguay im YouTube-Livestream am 16. Januar.

Die „Hexenfluten“ als Anlaufstelle für XP, Loot und Ruf

Was passiert in den Kopfjagdzonen? In Season 7 fehlen dem Flüsternden Baum seine Köpfe. Um den Baum zu besänftigen, müssen die Spielerinnen und Spieler neue Flüsterkopfgelder in Sanktuario erledigen. Dabei besteht die Chance, dass euch der Baum eine „vermachte“ Kiste zur Auswahl anbietet.

Die fehlenden Köpfe des Baumes treiben sich in Sanktuario herum und suchen neue Körper. Dadurch spawnen die türkisfarbenen Kopfjagdzonen auf der Map, die sich für die Kopfjagd anbieten. Schließt ihr sie ab, sammelt ihr Gaben für den Baum. Obendrauf können „Entwurzelte Kokons“ spawnen, bei denen Kopffaulige Bosse erscheinen.

Wofür lohnt sich das? Die neuen „Hexenfluten“, wie sie auf dem PTR von einigen Spielerinnen und Spielern laut Daniel Tanguay genannt wurden, lohnen sich aus mehreren Gründen:

Ihr farmt XP, Loot und Gold in den Zonen.

Ihr habt die Möglichkeit, Gaben für den Baum zu sammeln und die Kisten direkt bei einem Raben des Baumes abzuholen, der in den Zonen spawnt. Somit müsst ihr nicht jedes Mal zurück zum Flüsternden Baum.

Ihr sammelt Gunst des Zirkels und steigt somit in dem neuen Rufsystem in Season 7 auf. Dort erwartet euch am Ende wieder ein „Prächtiger Funke“, den ihr zum Craften von Mythics braucht.

Ihr sammelt Mats, die ihr zur Herstellung der neuen „Okkulten Edelsteine“ benötigt.

Die Kopfjagdzonen erkennt ihr an den türkisfarbenen Bereichen. Der Rabe des Baumes spawnt in den Zonen. Der Zirkel ist das Rufsystem in Season 7.

In Season 7 soll es noch schneller gehen, die Kisten vom Baum zu farmen, denn:

das Layout am Flüsternden Baum wird überarbeitet, sodass der Wegpunkt näher am Baum ist.

ihr findet dort Händler, bei denen ihr den Loot direkt loswerden könnt, wenn ihr ihn nicht braucht.

in den Kopfjagdzonen findet ihr immer einen Raben des Baumes, bei dem ihr eure Gaben abgeben könnt.

Die „Hexenfluten“ sind zum Start von Season 7 am Dienstag, dem 21. Januar 2025, in Diablo 4 verfügbar. Die Season steht ganz im Zeichen der Hexenkräfte, was sich auch in speziellen Mechaniken zeigt. Ihr erhaltet Kräfte der Hexenmacht und „Okkulte Edelsteine“, mit denen ihr eure Builds ausbauen könnt. Alle Infos zu Season 7 bekommt ihr in unserer Übersicht: Diablo 4 Season 7 startet am Dienstag: Alles zu Release, PTR und den Inhalten