Spieler zockt Diablo 4 durch, braucht dafür 4.300 Stunden, meint: Ist nicht so schlecht, wie alle sagen

Ein Spieler hat sich ein Ziel gesetzt: Diablo 4 komplett durchzocken und alle Erfolge freischalten. Selbst jetzt, wo er das geschafft hat, hört er nicht auf – denn für ihn ist der Grind noch nicht vorbei.

Wie lange dauert es, Diablo 4 durchzuzocken? Wer nur die Story erleben will, ist in etwa 15 bis 20 Stunden durch. Mit der Erweiterung Vessel of Hatred könnt ihr nochmal rund 10 Stunden draufpacken. In einem ARPG wie Diablo geht es jedoch erst nach der Story richtig los, denn dann könnt ihr eure Charaktere leveln, Schwierigkeitsstufen freischalten, Ausrüstung sammeln und craften, Builds ausbauen und euch durch Endgame-Aktivitäten schnetzeln.

Viele Spieler lassen Diablo 4 liegen, wenn sie ihre Ziele erreicht haben, und kehren dann zu einer neuen Season zurück. Das Aufleveln neuer Charaktere zum Start einer neuen Season ist für einige in Diablo 4 die beste Zeit.

Ein Spieler hat seit dem Release auf Steam über 4.300 Stunden in Diablo 4 verbracht. Dort ist das Spiel am 17. Oktober 2023 erschienen. Er hat aber nicht nur Charaktere auf allen Realms auf das maximale Level gebracht, sondern auch alle Erfolge freigeschaltet, die er für die 100 % braucht.

„Man muss nur herausfinden, wie man es richtig spielt“

Was hat der Spieler erreicht? In einem Reddit-Post erklärt PermissionMurky2887, dass es sein Ziel war, Diablo 4 vollständig abzuschließen – und genau das hat er durchgezogen. In den Screenshots sieht man seine Charaktere mit Paragon-Stufe 300 in allen Spielmodi: saisonal, Hardcore, Ewig. Dazu kommen 660 von 660 Erfolgen im Spiel und alle Steam-Achievements:

Warum findet er Diablo 4 nicht so schlecht, wie andere sagen? Kurz gesagt: Weil es ihm Spaß macht. Er gibt zu, dass der Weg hart war – gerade das Grinden der vielen Paragon-Stufen und das Erreichen aller Erfolge. Aber: „Das Spiel ist nicht so schlecht, wie alle sagen. Man muss nur herausfinden, wie man es richtig spielt“, schreibt er. Er spiele Diablo 4 mit voller Liebe und Ernsthaftigkeit.

Besonders Vielspieler kritisieren Diablo 4 immer wieder für den Mangel an Aktivitäten im Endgame. Für PermissionMurky2887 gebe es aber immer noch etwas zu tun. In einem Kommentar erzählt er, dass er gerade Reittierrüstung aus allen Gebieten sammelt – und nebenbei will er auch Diablo 3 komplettieren. Für ihn ist das Ganze einfach seine „Freizeitbeschäftigung nach der Arbeit“.

In den Kommentaren berichtet der Spieler, dass er einen verrückten Erfolg für die Komplettierung nicht brauchte, da er nicht zu den Gesamt-Erfolgen zählt. Da hat er wohl Glück gehabt, denn für ein bestimmtes Achievement hätte er einen speziellen Feind über 6 Millionen Mal erledigen müssen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Blizzard will, dass ihr 48 Jahre lang Schatzgoblins in Diablo 4 tötet – Aber wie soll das gehen?