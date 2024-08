Diablo 4: Spieler finden, der Start einer neuen Season ist die beste Zeit – „Alle laufen mit Buttermesser und Jutesack herum“

Bō: Path of the Teal Lotus lässt euch die japanische Folklore erkunden

Vor allem die Weltbosse standen schon öfter in der Kritik. Im Endgame, wo viele Spielerinnen und Spieler mächtige Builds und starke Ausrüstungsgegenstände haben, kippen die großen Bosse regelrecht nach wenigen Sekunden um. Mit Season 5 hat sich das offenbar erledigt, wobei sich aber noch zeigen wird, wie sich die Änderung letztlich auswirkt: Diablo 4 versteckt eine riesige Änderung in einem winzigen Nebensatz, macht Season 5 plötzlich viel härter

Ich genieße den Start einer neuen Season wirklich sehr. Jeder ist mit Buttermessern bewaffnet und trägt Jutesäcke als Rüstung. Es ist die einzige Zeit, in der Weltbosse wirklich Spaß machen. Gute Zeiten! Also ja, in gewisser Weise ziehe ich das Leveln vor.

In einem Kommentar schreibt „WTFlippant“, dass auch ihm das Leveln am besten gefällt:

Das Leveln fühlt sich gut an, weil es das generischste Fortschrittssystem in jedem RPG ist. Man wird direkt durch das Töten von Monstern stärker, anstatt erst im Endgame, wo man Mobs für Mats tötet und dann [Werte] neu würfelt, um stärker zu werden.

Was sagt die Community? Ein Großteil der Spielerinnen und Spieler, die sich in den Kommentaren des Threads unterhalten, scheint das ähnlich zu sehen. „Backstab_Bill“ schreibt: „Ich glaube nicht, dass ich das Leveln an sich mag, sondern das Aufbauen eines Charakters.“ Darauf antwortet „ThisTimeAtBandCamp“, dass es wirklich Spaß mache, einen Build durch die einzelnen Schritte zur finalen Version zu bringen.

In einem Beitrag auf Reddit erklärt „four-elephants“ am 4. August, dass er das Leveln spaßiger findet als das Endgame. Ausrüstung beim Leveln zu verbessern gefällt ihm besser, als nach den perfekten Werten auf jedem Item zu suchen. Das Endgame sei ihm ohnehin zu komplex.

