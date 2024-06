Diablo 4 versteckt eine riesige Änderung in einem winzigen Nebensatz, macht Season 5 plötzlich viel härter

Weltbosse sollten eigentlich harter Endgame-Content in Diablo 4 sein. Sie sind darauf ausgelegt, mit einer Gruppe von zwölf Spielern bekämpft zu werden. In der Realität sieht das jedoch anders aus: Viel zu starke Builds husten die Titanen einfach in Sekunden um. Das ist bald passé.

Was ist das für eine Änderung?

In den Patch Notes zu Season 5 auf dem PTR findet sich der Kommentar: „Weltbosse sind jetzt widerstandsfähiger.“

Während andere Boss-Änderungen, wie etwa die Möglichkeit zur Reihen-Beschwörung, einen ausführlichen Punkt bekommen, befindet sich dieser Satz lediglich als kleiner Unterpunkt im Bereich „Allgemeines“.

Blizzard gibt keine konkreten Zahlen dazu, was sich genau an Weltbossen ändert. Allerdings ist der Effekt enorm.

Welche Auswirkungen hat das? Der Diablo-Experte Raxxanterax hat den PTR von Season 5 bereits etliche Stunden gespielt. Raxxanterax lobt so gut wie alles an Season 5 außer die neue Endgame-Aktivität.

Bei seinen Beobachtungen ist auch die Weltboss-Änderungen ein wichtiger Punkt. Er sagt, er habe einen Weltboss mit einem Barbaren bekämpft, der bereits mehrere Mythic-Items und Uber Uniques getragen hat. Barbaren sind im Moment die absolut stärkste Klasse.

Trotzdem habe der Boss lange gelebt:

Es hat acht Level-100er eine Minute gekostet, um einen Boss zu besiegen […] Wenn du keine super-starken Charaktere hast, könnte das die vollen 15 Minuten dauern. [Der Kampf] ging von einem Instant-Oneshot zu einem einminütigen Kampf. Raxxanterax auf YouTube

Schon seit kurz nach Release sind die Kämpfe gegen Weltbosse eine Sache von Sekunden. Zumindest auf Weltstufe 4 ist meist mindestens ein Spieler mit einem völlig übertriebenen Broken-Build dabei, der den Boss meist schon tötet, ehe der seine Spawn-Animation beendet hat.

Mit Season 5 hat sich das offenbar erledigt, wobei die Änderungen noch nicht final sind.

Ihr findet hier die besten Builds in Diablo 4 in der Tier-List. Im Video seht ihr das Intro zur neuen Erweiterung Vessel of Hatred:

„Das Endgame muss sich den Änderungen seit Launch anpassen“

Kurz vor dem Start des PTRs hat ein Nutzer auf reddit erst verlangt, dass Blizzard dringend die Endgame-Aktivitäten anpassen müsse. Der „Power Creep“ sei viel zu stark geworden, heißt: Spieler sind zu mächtig für das Spiel, der meiste Content biete keine Herausforderung mehr. Der Nutzer kritisiert:

Das Leveln gehe zu schnell, nach wenigen Minuten habe man schon seine besondere Klassen-Fertigkeit

Tränke müsse man nur noch sporadisch aufwerten, nicht mehr wann immer sie verfügbar sind

Man habe im Paragon-Board viel zu schnell Punkte, sodass man seine Glyphen-Slots gar nicht füllen könne, weil die Glyphen fehlen

Dungeons für die nächsthöhere Tier-Stufe seien viel zu leicht, tatsächlich hat jemand sogar schon Weltstufe 3 auf Level 1 freigeschaltet

Und Bosse seien eben viel zu leicht. Das gelte nicht nur für die Weltbosse, sondern für so gut wie alles. Die Blutjungfrauen fallen in wenigen Sekunden und der ehemals so schreckliche Butcher sei nur noch ein Witz.

Der Post erhält mit über 1.500 Upvotes viel Zustimmung und mit über 600 Kommentaren beschäftigt die Community das Thema offensichtlich sehr. Die Spieler stimmen deutlich zu.

Mit Season 5 wird nun zumindest einer dieser Punkte angegangen und mit genügend Feedback bekommen eventuell auch andere Inhalte die gewünschte Anpassung. Noch bis zum 2. Juli 2024 könnt ihr Season 5 auf dem PTR testen und Änderungen vorschlagen. Am 6. August 2024 startet die Season dann. Hier findet ihr alle Infos zu Inhalten und Release von Season 5.