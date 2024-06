Diablo 4: Experte geht mit Level 1 im HC-Modus in einen Level-50-Dungeon: „Was kann schon schief gehen?“

Um in Diablo 4 die nächsten Weltstufen zu erreichen, leveln die Spieler ihre Charaktere und feilen an ihren Builds. Ein Streamer hatte jedoch eine verrückte Idee: Er wollte mit Level 1 in einen Dungeon gehen, der erst ab Level 50 empfohlen wird, um Weltstufe 3 freizuschalten.

Wer kommt auf so eine Idee? Auf die Idee kam der Diablo-Experte und Streamer Raxxanterax (Raxx). Er streamt nach eigenen Angaben seit 10 Jahren täglich auf Twitch. Dort zeigt er hauptsächlich ARPGs wie Diablo 4, Path of Exile und Last Epoch. Seine Streams, YouTube-Videos und Guides gelten als Anlaufstelle für viele Diablo-Spieler.

Kürzlich hat Raxx mit drei anderen Streamern in 4 Stunden im Hardcore-Modus von Diablo 4 bis Stufe 100 gelevelt, um sich dann dem härtesten Boss zu stellen. Spoiler: Das ging nicht gut aus.

In der Beschreibung eines YouTube-Videos vom 3. Juni merkt er an, dass er die meiste Zeit von Season 4 in Diablo 4 mit dem „Speedrunning“ verbracht habe. Jetzt habe er vor, mit Level 1 den Dungeon für Weltstufe 3 zu bewältigen. Und zwar im Hardcore-Modus, was bedeutet, dass er seinen Charakter verliert, wenn dieser stirbt.

Was ist das für ein Dungeon? Bei dem Dungeon handelt es sich um die „Kathedrale des Lichts“, dem Finaldungeon auf Weltstufe 2 in Kyovashad. Mit dem Abschluss des Dungeons schaltet ihr Weltstufe 3 frei, die ab Level 50 empfohlen wird. Auch im Dungeon selbst sind die Gegner auf dem Level.

„Dieser Typ kann mich übrigens absolut umbringen“

Wie lief sein Vorhaben ab? Raxx erklärt im YouTube-Video, dass er sich eine Zauberin erstellt hatte und mit ihr ein paar Items in der Höllenflut sammelte. Die stattete er mit Aspekten und mittels „Härtung“ mit Affixen aus. Danach habe er den Charakter gelöscht und eine neue Zauberin erstellt.

Nur so konnte er mit der neuen Zauberin direkt ein passendes Ausrüstungsset tragen, ohne es zu looten, und damit auf Level 1 bleiben. Dann wagte er sich mit seiner Zauberin auf Weltstufe 2 in die Kathedrale des Lichts.

Er kämpfte sich durch die Kathedrale und verteile zwischendurch Skill-Punkte, die er durch das Leveln sammelte. Dabei merkte er an, dass das ziemlich gefährlich sei. Raxx betont, dass er im Hardcore-Modus spielt, es gebe also keine zweiten Versuche.

Raxx konzentrierte sich darauf, die wichtigen Gegner zu töten, um „Animus“ von ihnen zu sammeln. Damit öffnete sich der nächste Abschnitt. Auf dem Weg dahin sagte Raxx: „Okay, was kann schon schiefgehen, wenn ich hier hochgehe.“

Beim Endboss des Dungeons angekommen, stellt der Streamer fest: „Dieser Typ kann mich übrigens absolut umbringen.“ Aber Raxx nutzte seine Skills, um sich vor Schaden zu schützen, benötigte kaum Heiltränke und seine Zauberin besiegte den „Kurator“. Raxx lachte. Er hat sich mit Level 1 erfolgreich dem Level-50-Dungeon gestellt und Weltstufe 3 freigeschaltet. Am Ende war er Level 11.

In dem YouTube-Video seht ihr seinen Run, seine Ausrüstung und seine Skills:

Welche Ausrüstung hatte er? Raxxanterax craftete sich vor dem Run ein Set aus legendären Items und legte sie in seine Truhe. Zudem nutzte er folgende Affixe, die er mit der „Härtung“ auf die Items setzte:

Glückstreffer: Bis zu einer Chance von 40 %, +3.000 Schattenschaden zu verursachen

+Maximales Leben

+Schaden

+Schaden an entfernte Gegner

+Ausweichchance

+Bewegungsgeschwindigkeit

Gerade der Helm half ihm mit dem Glückstreffer-Affix dabei, mehr Schaden verursachen zu können. Es gab aber auch Momente, in denen er den „Level 50“-Gegnern kaum Schaden hinzufügte. Im Video merkt er an, man könne sehen, wenn der Glückstreffer greife und der Effekt ausgelöst wird und er Schaden verursache. „Und bis dahin tun wir so gut wie nichts“, stellt Raxx fest.

Das „Härten“ („Tempering“) ist ein neues Crafting-System, das in Season 4 in Diablo 4 dazukam. Es kostet euch kein Gold und nur ein paar Mats, die ihr automatisch beim Spielen und Farmen einsammelt. Somit solltet ihr das immer nutzen, wenn ihr neue Items ausrüstet – es lohnt sich, wie ihr seht, bereits ab Level 1. Beim Verbessern von Items solltet ihr unbedingt eine Reihenfolge beachten, denn: Ein dummer Fehler kann euch viele Millionen Gold kosten – Und ein perfektes Item