Diablo 4: Experten bringen Hardcore-Charaktere in 4 Stunden auf Max-Level, kämpfen 10 Sekunden gegen den Endboss, versagen

Der Kampf gegen Lilith ist in Season 4 für viele offenbar eine größere Herausforderung, als vorher. Einige Spielerinnen und Spieler sind frustriert und sagen, der Kampf fühle sich so hart an wie gegen die „Gequälten Echos.“ Andere merken an, dass sich der Kampf schlichtweg nicht lohne. Mehr dazu: Diablo 4: „Wann darf ich mal angreifen?“ – Endboss sorgt für Frust, ist dabei nicht mal die größte Herausforderung

Kurz nach dem Kampf schrieb Kondyss im Chat von Raxxanterax scherzhaft: „wudijo Verräter.“ Denn vorher haben sie anscheinend ausgemacht, dass sie die Schriftrollen zum Entkommen in den Truhen zurücklassen. Aber auch wudijo musste einen Verlust hinnehmen. Nach dem Speedrun wechselte er auf seine Jägerin, begab sich in die Grube (Stufe 119) – und seine Jägerin segnete das Zeitliche auf Level 100.

Wie haben sie versagt? Sie begaben sich zu viert zu dem „Echo von Lilith“ . Nach wenigen Sekunden stellte Raxxanterax fest: Offenbar macht niemand von ihnen viel Schaden. Kondyss rief: „Oh nein, wir werden an dem Boss sterben.“ Und Raxxanterax brüllte: „Leute, DPS?!“ (Damage per second/Schaden pro Sekunde)

Wie lief der Speedrun ab? Die vier Streamer erstellten sich ihre Charaktere in Diablo 4, dabei wählten sie die Klassen: Zauberin, Totenbeschwörerin, Druide und Barbar. Um zu leveln nahmen sich die vier Streamer einen Dungeon nach dem anderen vor und erledigten ihre klassenspezifischen Quests. In den Alptraum-Dungeons teilten sie sich auf, um sie schneller abzuschließen, aber trotzdem vom Gruppenbonus für die XP zu profitieren.

Wer sind die Streamer? Der Speedrun wurde von wudijo, Raxxanterax, Chronikz und Kondyss gemeinsam in Angriff genommen und am 1. Juni live auf ihren Twitch-Kanälen übertragen.

