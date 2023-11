Diablo 4: Experte geht die 2 härtesten Bosse auf Hardcore an, trägt nur miese Items – Besiegt einen, scheitert am anderen

Der Diablo-Experte Wudijo hat sich dem härtesten Gegner in Diablo 4 gestellt. Allerdings rüstete er ausschließlich blaue Items aus – und besiegte den Boss damit.

Wer ist der Experte?

Die neueste Herausforderung, die er sich vorgenommen hat, war es, ausschließlich blaue Items auszurüsten und so bis Level 100 im Hardcore-Modus von Diablo 4 zu leveln. Mit dieser Voraussetzung begab er sich in die Höhle zu Duriel – einer der härtesten Bosse in der Geschichte von Diablo.

Duriel ist einer der Bosse in der „Season of Blood“. Hier seht ihr einen Trailer zu Season 2:

Nur blaue Items, kein Elixier der Todesflucht

Warum trägt er nur miese Items? Der Diablo-Experte und Twitch-Streamer Wudijo ist bekannt dafür, mit den verschiedensten Builds in Diablo 4 zu experimentieren und das Maximum aus ihnen herauszuholen. So unternahm er einen „Blue Rogue“-Run, also einen Durchlauf bis Level 100 im HC-Modus mit seiner Jägerin, die ausschließlich blaue Items ausrüstete.

Damit verzichtete er auf Build-Variationen anhand von legendären Eigenschaften – denn blaue Items besitzen keine. Zusätzlich haben die Items nur wenig Affixe im Gegensatz zu legendären Items und werden somit auf den höheren Leveln eigentlich aussortiert und durch bessere Items ersetzt.

Auf maxroll.gg könnt ihr euch Wudijos speziellen Build anschauen. Auch verzichtete er auf „Cheat Deaths“ – also auf das Elixier der Todesflucht, das ihn vor einem Charaktertod bewahrt.

Bevor er sich zum ersten Mal mit seiner „Blue Rogue“ zu Duriel begab, sagt er im Livestream am 22. November: „Er wird auf jeden Fall eine Herausforderung sein, mal sehen.“ Lilith wolle er danach angehen, merkt er an.

Nach ungefähr 5 Minuten besiegt er den knackigen Boss mit den Worten: „Okay, das war Duriel.“ Ihr könnt euch den Kampf im YouTube-Video anschauen, es geht bei 2:01:30 los:

„Das hat Spaß gemacht“

Hat er Uber Lilith auch besiegt? Danach stellte er sich einem weiteren harten Boss: Uber Lilith. Er unternahm mehrere Versuche, jedoch musste er die Kämpfe alle in der zweiten Phase abbrechen und sich wegteleportieren, um einen Tod seines Charakters zu vermeiden. Hierfür hat er die Einschränkung mit dem Elixier pausiert.

Er brach die Versuche, Lilith zu besiegen, ab und begab sich stattdessen in Alptraum-Dungeons. In einem Dungeon der Stufe 100 passierte dann das, wovor sich jeder HC-Spieler fürchtet: Zu viel Schaden prasselte ein und der Charakter starb.

Wie reagierte Wudijo? Wudijo lachte und sagte „So viel Schaden, holy.“ Er habe seine Schriftrolle der Flucht aktiviert, um dem Tod zu entkommen, aber das habe nicht funktioniert. „Ich habe nicht erwartet, dass ich es bis auf Level 100 schaffe, das ist verrückt“, merkt er an.

Nachdem er sich sein Stream-Video angeschaut und seine Spielweise analysiert hatte, sagte er „Das hat Spaß gemacht. Wir haben den größten Teil geschafft, wir haben bis Level 100 gepusht, ohne wirklich zu sterben, ich bin nicht traurig darüber, wie es ausgegangen ist, alles gut.“

Duriel ist auch für andere Spielerinnen und Spieler eine beliebte Anlaufstelle in Diablo 4, denn: hier könnt ihr gezielt Uber Uniques farmen, wenn ihr ihn besiegt.

Diese Items stellen für so gut wie jede Klasse die besten Gegenstände dar. Aber auch andere Bosse lohnen sich, um bestimmte Items zu farmen:

