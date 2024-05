Diablo 4: „Wann darf ich mal angreifen?“ – Endboss sorgt für Frust, ist dabei nicht mal die größte Herausforderung

In Diablo 4 gibt es Bosse, deren Kämpfe ziemlich herausfordernd sein können. Besonders frustrierend ist für manche Spieler in Season 4 der Kampf gegen das „Echo von Lilith“.

Mit dem Freischalten von Weltstufe 4 erhaltet ihr in Diablo 4 die Quest „Echo des Hasses“. Die erfordert vion euch den Kampf gegen Lilith – aber nicht in der Version, der ihr am Ende der Kampagne als Endboss begegnet. Hier kämpft ihr gegen ihr Echo, also gegen die härtere Version des Endbosses: Uber Lilith.

Im Gegensatz zu dem Uber-Boss Duriel müsst ihr sie nicht beschwören, ihr könnt sie einfach in ihrer Arena besuchen und bekämpfen. Schon seit Release sorgt der Kampf gegen das Echo von Lilith immer wieder für Diskussionen. Mit Season 4 scheint der Kampf gegen sie noch herausfordernder zu sein. Und Spieler finden: Der Kampf macht keinen Spaß und eigentlich lohnt er sich auch gar nicht.

Warum macht der Kampf keinen Spaß? Auf Reddit postet der Nutzer „Booraz149“ am 25. Mai einen Clip von dem Kampf gegen Lilith. Der Boss ist in dem einminütigen Video allerdings kaum zu sehen. „Booraz149″ fragt im Beitrag: „Also äh… Wann bin ich wieder mit Angreifen dran?“

Liliths Attacken können die stärksten Builds von der Bildfläche räumen. Das hat offenbar auch der Spieler auf dem Schirm, denn in dem Video ist erkennbar, wie der Spielcharakter den Angriffen immer wieder ausweicht. Viel mehr passiert aber nicht. Lilith selbst sieht man nur selten – und sie befindet sich dort erst in der ersten Phase. Der Spieler im Video hatte somit noch viel vor sich.

Im Kommentar auf Reddit merkt „Booraz149“ an, er habe Lilith nach ein paar Versuchen getötet. Es sei jedoch kein spaßiger Kampf. Die meiste Zeit mache sie ihre Attacken, in denen er ihr keinen Schaden hinzufügen kann. Für ihn fühle sich der Kampf an, wie ein „Action-RPG ohne Action.“

Was ist eigentlich die größte Herausforderung? Mit Season 4 kamen neue Endgame-Aktivitäten in Diablo 4, die eine neue Herausforderung für Spielerinnen und Spieler darstellen sollen. Dazu gehören:

die Grube mit ihren 200 Schwierigkeitsstufen (via Blizzard), in der ihr wichtige Crafting-Mats und „Stygische Steine“ für die „Gequälten Echos“ bekommt

die „Gequälten Echos“, die „Level 200“-Versionen der Bosse, wie in etwa Duriel oder Fürst Zir

In einem anderen Beitrag im Subreddit von Diablo 4 merkten Spieler allerdings schon an: Der Kampf gegen Lilith fühle sich so hart an wie gegen die „Gequälten Echos“ – ist aber für einen „geheimen Spielertitel“ notwendig:

Man spiele „Ringelreihen“ gegen den Boss

Was sagen andere Spieler zum Bosskampf? Der Kommentar mit den meisten Upvotes kommt von „D4Junkie“. Er schreibt auf Reddit: „So ein schrecklicher Bosskampf…“, und da scheinen ihm über 550 Leute zuzustimmen. „Xenolithium“ merkt im Kommentar an, Lilith sei mit ihrem Level 100 herausfordernder, als die neuen „Gequälten“ Bosse mit Level 200.

Andere merken an, dass sich der Kampf schlichtweg nicht lohne. Der einzige wirkliche Grund, sie zu besiegen, sei der „Prächtige Funke“, den man beim ersten Mal bekommt. Der Nutzer „Darduel“ fasst seine Gedanken dazu folgendermaßen im Kommentar auf Reddit zusammen:

Mein größter Kritikpunkt ist, dass es so schwer ist mit den Oneshot-Mechaniken und sie die Uber-Version des letzten Bosses im Spiel ist, aber es überhaupt nicht wert ist. Sie droppt keinen bedeutenden Loot, es lohnt sich also eher, buchstäblich jeden anderen Boss zu farmen als sie. Wenn sie schon unfair schwer gemacht wird, sollte es wenigstens den Aufwand wert sein.

Der Nutzer „Supadrumma4411“ schreibt im Kommentar, man verbringe die Hälfte der Kämpfe damit, „Ringelreihen“ zu spielen. Da brauche man sich nicht wundern, dass so viele Spieler Totenbeschwörer spielen. Während man „wie ein kopfloses Huhn“ herumlaufe, töten die Diener den Boss.

Uber Lilith steht schon seit geraumer Zeit in der Kritik, kein sonderlich spaßiger Kampf zu sein. Entweder, man habe irgendeinen irren Build, der sie innerhalb von Sekunden aus dem Leben mustet, oder man müsse minutenlang gegen sie herumkrebsen – wie der Nutzer hier. Falls ihr euch an dem Kampf versuchen wollt, hier findet ihr die aktuell besten Builds in der Tier List zu Season 4.