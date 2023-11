Der härteste Kampf in Diablo 4 liefert kaum Loot – Fans erklären jetzt, warum das gut ist

Diablo 4: Experte geht die 2 härtesten Bosse auf Hardcore an, trägt nur miese Items – Besiegt einen, scheitert am anderen

In einem neuen Thread gibt es wieder Beschwerden über Lilith. Hier stimmt die Community aber so gut wie gar nicht zu. Nutzer in den Kommentaren meinen etwa, für die stärksten Builds von Barbaren und Zauberern sei Lilith einfach kein Problem.

Das macht Lilith so schwer: Die Spieler diskutieren ständig über Uber Lilith . Die größte Kritik an ihr ist: ihre Angriffe seien zu hart. Fast alles könne einen sofort töten und es sei unglaublich schwer, auszuweichen.

Ganz am Ende von Diablo 4 und nach der Kampagne steht der „Pinnacle Boss“ Uber Lilith, der das Können der Spieler testen soll. Für die meisten gilt Lilith als unschaffbar. Zugleich droppt sie so gut wie nichts. Fans meinen nun: wäre das anders, müsse man sie ja farmen. Und das wolle niemand.

