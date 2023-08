Spieler löschen Weltboss in Diablo 4 in 10 Sekunden, kann sich nicht mal wehren – Wie geht das?

Kurz nach dem Beginn von Season 1 haben die ersten Spieler schon wieder die stärksten Builds in Diablo 4 am Start. Sie zeigen: wenn man es richtig macht, haben sogar die fiesesten Gegner nicht lange eine Chance. Ein Weltboss konnte sich nicht einmal wehren.

So ist der Boss explodiert:

Eine Truppe hat sich laut einem Post auf Reddit morgens um 2 Uhr versammelt, um den Weltboss „Der wandelnde Tod“ zu besiegen.

Der Boss ist gerade gespawnt, konnte zu den ersten Animationen ansetzen und war dann direkt schon wieder tot.

Nun diskutieren Fans, wie lächerlich stark Helden in Diablo 4 werden können – und dass Bosse vielleicht einen Buff brauchen.

So hat die Gruppe das angestellt: Im Prinzip haben hier einfach einige der stärksten Builds zusammengewirkt, die es aktuell im Spiel gibt. Wenn ihr auf die Zauber und Fähigkeiten achtet, die im Video so umher fliegen, lassen sich mindestens folgende Charaktere entdecken:

ein Knochenspeer-Nekromant

ein Schnitter-Nekromant

ein Durchbohrender-Pfeil-Jäger

zwei Eissplitter-Zauberinnen

Auf der Tier List von Diablo 4 sind die meisten der dort gespielten Build irgendwo im A- oder sogar S-Tier. Vor allem Nekromanten und Jäger können dort im Moment punkten. Stark macht sie vor allem, dass sie auf die noch immer etwas zu gute „Verwundbar“-Mechanik setzen.

Die Besonderheit in diesem Kampf ist aber, dass der Boss nicht durchgehend Leben verliert, sondern immer wieder in großen Stücken. Das liegt am „Barbier“, einem der stärksten Items in Season 1.

Mindestens ein Spieler trägt hier also den Barbier und saugt den ganzen Schaden der Gruppe auf, um ihn dann 2-4 Sekunden später multipliziert auf den Boss zu übertragen. So überlebt das Riesen-Skelett gerade einmal 4 „Angriffe“, ehe er seinen Loot hinterlässt.

Lust auf einen eher unterschätzten Build? Der Minion-Build von Kollege Maik Schneider schmilzt Gegner ebenfalls:

Fans sagen: „Das ging auch schon vor Season 1“

Der Barbier ist hier allerdings nicht das ausschlaggebende Item. Er sogt höchstens dafür, dass solche Szenen schon so früh möglich sind und nicht erst in 2-3 Wochen auftauchen. Spieler im Thread sagen: so etwas ging auch schon vor Season 1, teilweise sogar noch schneller.

Mit dem richtigen Build, oder den richtigen Kombinationen, lassen sich Weltbosse einfach in wenigen Sekunden töten. Durch den Einsatz der passenden Damage Buckets von mehreren Helden, werden auch die größten Feinde einfach gelöscht.

So etwas passiere aber vor allem zu den „Unzeiten“, also etwa 2 Uhr morgens. Da seien keine „Causals“ mehr wach, sondern nur noch die Hardcore-Spieler, die sowieso einfach wie Schnitter durchs Spiel mähen.

Trotzdem meinen einige Fans, dass die Bosse durchaus einen Buff gebrauchen könnten. Zumindest, was ihre HP angeht. Sobald ein oder mehrere starke Spieler dabei sind, seien die Gegner überhaupt keine Herausforderung mehr.

Zumindest, was Dungeon-Bosse angeht, hat Blizzard sogar bereits Änderungen angekündigt. Hier gab es bislang das gleiche Problem, dass die härtesten Gegner teilweise schneller lagen als ihre Helfer. Mit dem kommenden Patch 1.1.1 soll sich das ändern:

Diablo 4: Patch 1.1.1 fixt eines der größten Probleme des Spiels – Patch Notes in der Übersicht