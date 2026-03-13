Blizzard verlangt ohnehin schon viel Kohle für Skins in Diablo 4, übertreibt es mit neuen Cosmetics komplett: „Da bekomme ich 2 AAA-Games für“

Teure Skins in Diablo 4 sind regelmäßig ein Diskussionsthema bei den Spielern. Aktuell schimpfen Fans über Cosmetics im Shop, für deren Preis man sich locker zwei neue Spiele kaufen könnte.

Das hat es mit den Skins in Diablo 4 auf sich:

Mit dem Start von Season 12 in Diablo 4 kamen auch neue Skin-Sets und Bundles in den Shop. Dieses Mal dreht es sich um eine Kollaboration mit DOOM: The Dark Ages. Und wer hier passende Rüstungen, Pets und ein Reittier abstauben will, muss tief in die Tasche greifen.

Ein komplettes Skin-Set – oder zwei neue Games

Wie teuer sind die Skins? Das hängt davon ab, wie viel man kaufen will. Ein spezielles DOOM-Rüstungsset für eine einzelne Klasse kostet etwa 25 Euro, und das kann auch nur von dieser genutzt werden. Alternativ gibt es ein großes Bundle für alle sieben Klassen zum Preis von 5.700 Platin (ca. 50 Euro).

Wer dann noch die passenden Pets und/oder das Mount dazukaufen will, muss erneut Geld ausgeben. Pro Pet kostet euch das 2.500 Platin, bzw. 2.800 für das Reittier, also jeweils um die 25 Euro.

Wer das volle Programm, also alle sieben Klassen-Sets im Bundle, beide Pets und das Mount, erwerben möchte, landet somit bei stolzen 125 Euro.

Gibt es auch kostenlose Cosmetics? Tatsächlich bietet die DOOM-Kollaboration auch Gratis-Inhalte:

Vom 11. bis zum 15. März 2026 könnt ihr euch drei kostenlose Embleme im Shop abholen.

Während der gesamten Season gibt es ein Event-Reliquiar, über das ihr euch 10 Cosmetics erspielen könnt. Dafür sammelt ihr „Dark Ages“-Währung von Champion- und Elite-Gegnern.

Bei Unterschlupf-Bossen könnt ihr spezielle DOOM-Truhen finden, die Uniques mit exklusiven Transmogs enthalten.

Das sagt die Community dazu: Auf Reddit wird die Preispolitik hitzig diskutiert. Viele Spieler betonen, dass sie für die 50 Euro, die das Bundle kostet, lieber ein neues Spiel kaufen. Zum Vergleich: Das „Game of the Year 2025“, Clair Obscur: Expedition 33, kostet auf Steam etwa so viel wie das Rüstungs-Bundle.

Auf Reddit rechnet der Nutzer asmallman vor, dass man für 125 Euro (Rüstungs-Bundle plus Pets und Reittier) fast ein Jahresabo für World of Warcraft oder zwei aktuelle AAA-Titel bekomme.

Selbst große Fans von Diablo und DOOM zeigen sich auf Reddit enttäuscht und empfinden die Preise als völlig überzogen. Zudem merken Spieler kritisch an, dass der Warlock, der mit „Lord of Hatred“ im April ins Spiel kommt, bei diesem Bundle anscheinend leer ausgeht.

Die Standard-Edition der Erweiterung „Lord of Hatred“ kostet mit rund 40 Euro übrigens weniger als das Rüstungs-Bundle. Dafür bekommt ihr jedoch eine neue Klasse, ein neues Gebiet und massig neue Inhalte für Diablo 4. Alle wichtigen Infos zu Release, Preis und Inhalten des zweiten DLCs findet ihr in unserer Übersicht.