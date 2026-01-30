Diablo 4 Season 12 – alles zu Start, Release Date und dem PTR

Season 12 startet im März in Diablo 4 und bringt frischen Content sowie neue Mechaniken ins ARPG. Welche neuen Features euch erwarten, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

In einem Blogpost zum PTR von Season 12 haben die Entwickler von Diablo 4 erste Details zu den Inhalten der neuen Season verraten. Wir fassen hier für euch alle wichtigen Infos zusammen und aktualisieren den Artikel regelmäßig, sobald es neue Entwicklungen gibt.

Season 12: Start, PTR und Patch-Notes

Wann startet Season 12? Laut den verbleibenden Tagen im Battle Pass beziehungsweise im Reliquiar startet Season 12 in Diablo 4 voraussichtlich am 10. März 2026. Die genaue Startzeit sowie die Größe des Updates tragen wir nach, sobald Blizzard dazu Informationen veröffentlicht.

Wann endet Season 12? Season 12 fällt laut Blizzard bewusst kürzer aus. Sie dient als eine Art Übergangs-Season bis zum neuen DLC Lord of Hatred, der am 28. April 2026 erscheint. Insgesamt läuft Season 12 damit rund 7 Wochen, also nicht ganz zwei Monate.

Gibt es einen PTR zu Season 12? Der PTR (öffentlicher Test-Realm) zu Season 12 läuft vom 3. Februar 2026, ab 19:00 Uhr MEZ, bis zum 10. Februar 2026, um 19:00 Uhr MEZ. Dort könnt ihr die neuen Inhalte am PC über Battle.net ausprobieren, darunter das neue Killstreak-System und die blutbefleckten Items.

Gibt es Patch-Notes zu Season 12? Im offiziellen Blogpost von Blizzard zu Season 12 findet ihr die Patch Notes zum PTR (Patch 2.6.0). Sobald die finalen Patch Notes für Season 12 veröffentlicht werden, findet ihr sie auch bei uns.

Season 12 ist quasi die Überbrückung zu Lord of Hatred, dem zweiten DLC für Diablo 4:

Season 12: Thema und neue Features

Was ist das Thema von Season 12? Ein konkretes Season-Thema hat Blizzard bisher noch nicht benannt. Inhaltlich dreht sich buchstäblich alles um blutrünstiges Gemetzel. Ihr bekommt neue, blutbefleckte Ausrüstungsgegenstände, mit denen ihr eure Killstreaks verstärkt. Zusätzlich kommen neue Siegel ins Spiel, die Endgame-Aktivitäten schwieriger machen.

Das steckt in Season 12:

Killstreaks: Mit Season 12 führt Blizzard ein Killstreak-System ein, das an Diablo 3 erinnert. Erledigt ihr viele Monster in kurzer Zeit, startet ein Killstreak-Zähler. In dem Zeitfenster sammelt ihr Punkte, indem ihr viele Monster schnetzelt. Läuft der Timer aus, endet die Killstreak. Am Ende erhaltet ihr Erfahrungspunkte und saisonales Ansehen. Killstreaks werden anhand der Gesamtpunktzahl in fünf Stufen eingeteilt: Killstreak, Gemetzel, Verwüstung, Blutbad und Massaker.

Blutbefleckte Gegenstände: Blutbefleckte Items sind eine neue Gegenstandsqualität, die mit dem Killstreak-System verknüpft ist. Ihre Affixe skalieren mit eurer aktuellen Killstreak-Stufe und werden umso stärker, je länger ihr am Stück Monster erledigt. Jeder Item-Drop kann blutbefleckt sein. Items können sowohl vermacht als auch blutbefleckt sein. Die Affixe gliedern sich in drei Kategorien: Tobsucht, Festmahl und Hunger.

Blutbefleckte Siegel: Blutbefleckte Siegel erhöhen die Schwierigkeit von Alptraum-Dungeons, Höllenhorden und Unterschlupf-Bossen ungefähr um eine Qual-Stufe. Sie sind ab Qual-Stufe 1 verfügbar und garantieren blutbefleckte Items als Belohnung für den Abschluss einer Aktivität. Blutbefleckte Siegel tragen das Affix „Erbarmungsloser Schlächter“. Bedeutet: Der Butcher jagt euch – und selbst wenn ihr ihn besiegt, kehrt er sofort zurück. In manchen Fällen kämpft ihr sogar gegen zwei Schlächter gleichzeitig.

Neue Uniques: Mit Season 12 kommen fünf neue Uniques ins Spiel. Drei davon können von allen Klassen genutzt werden. Neue Mythic Uniques sind nach aktuellem Stand nicht geplant.

Season 12: Beste Klassen und Builds

Welche Klasse ist die beste Klasse in Season 12? Welche Klassen und Builds in Season 12 die Meta dominieren werden, ist aktuell noch offen. Erste Hinweise dürfte der PTR liefern. Spätestens nach dem Start der Season wird sich dann zeigen, welche Builds die Tier Lists anführen. Die stärksten Endgame-Builds aus der aktuellen Season 11 inklusive Erklärungen und Links zum Nachbauen findet ihr hier: Diablo 4 Season 11: Tier List mit den besten Builds für alle Klassen